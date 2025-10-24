Logo

Колегијум одлучио: Ево када ће се одржати редовна сједница НСРС

24.10.2025

11:15

Колегијум одлучио: Ево када ће се одржати редовна сједница НСРС
Колегијум Народне скупштине Републике Српске заказао је 16. редовну сједницу Народне скупштине за уторак, 4. новембар, са почетком у 10 часова.

Колегијум је утврдио приједлог дневног реда 16. редовне сједнице.

