Додик: Народна скупштина 34 године поносно и истрајно брани суверенитет и права Републике Српске

Извор:
АТВ
24.10.2025
08:58
Коментари:0
Народна скупштина Републике Српске 34 године поносно и истрајно брани суверенитет и права Републике Српске, одбијајући све ударе унитариста, који би жељели да је ослабе и развласте, рекао је предсједник Милорад Додик.
"Веома сам поносан на чињеницу да сам један од посланика који су те 1991. године учествовали у формирању Скупштине српског народа. Доносећи важне одлуке, као што је формирање Републике Српске 9. јануара 1992. године, касније и доношење Устава Републике Српске, те Закона о формирању Војске Републике Српске која је стала на чело одбране нашег народа, ударили смо темеље државе Републике Српске - истакао је Додик друштвеној мрежи "X".
Нагласио је да је изузетно важно да младе генерације разумију колико је мудрости и храбрости било потребно при одлучивању у тим, по српско национално биће, изазовним временима.
"Сви посланици тог времена, из власти и из опозиције, били су заједно на кључним националним питањима и то јединство нам је потребно и данас како бисмо сачували и одбранили нашу Републику Српску, поручује Додик.
Народна скупштина Републике Српске 34 године поносно и истрајно брани суверенитет и права Републике Српске, одбијајући све ударе унитариста, који би жељели да је ослабе и развласте.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 24, 2025
Веома сам поносан на чињеницу да сам један од посланика који су те 1991. године учествовали у…
Република Српска
1 ч4
Република Српска
15 ч2
Република Српска
16 ч3
Република Српска
18 ч1
Најновије
Најчитаније
10
25
10
23
10
23
10
22
10
18
Тренутно на програму