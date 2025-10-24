Logo

Додик: Народна скупштина 34 године поносно и истрајно брани суверенитет и права Републике Српске

Милорад Додик, предсједник
Народна скупштина Републике Српске 34 године поносно и истрајно брани суверенитет и права Републике Српске, одбијајући све ударе унитариста, који би жељели да је ослабе и развласте, рекао је предсједник Милорад Додик.

"Веома сам поносан на чињеницу да сам један од посланика који су те 1991. године учествовали у формирању Скупштине српског народа. Доносећи важне одлуке, као што је формирање Републике Српске 9. јануара 1992. године, касније и доношење Устава Републике Српске, те Закона о формирању Војске Републике Српске која је стала на чело одбране нашег народа, ударили смо темеље државе Републике Српске - истакао је Додик друштвеној мрежи "X".

Нагласио је да је изузетно важно да младе генерације разумију колико је мудрости и храбрости било потребно при одлучивању у тим, по српско национално биће, изазовним временима.

"Сви посланици тог времена, из власти и из опозиције, били су заједно на кључним националним питањима и то јединство нам је потребно и данас како бисмо сачували и одбранили нашу Републику Српску, поручује Додик.

