Минић: Најважнија вијест данас јесте стабилност банкарског сектора у Српској

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је данас у Броду да је веома значајно што је банакарски сектор у Српској стабилан, јер су у првих шест мјесеци ове године депозити физичких лица повишен за више од 200 милиона КМ.
"То говори о општем животном и пословном амбијенту. Можемо очекивати и додатни привредни развој", рекао је Минић на конференцији за новинаре након сједнице Владе Републике Српске.
Он је истакао да ће Влада пратити привредне активности, с циљем подизања стандарда грађана.
Минић је навео да Влада има низ активности у Републици Српској.
