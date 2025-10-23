Logo

Минић: Најважнија вијест данас јесте стабилност банкарског сектора у Српској

СРНА

23.10.2025

16:07

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је данас у Броду да је веома значајно што је банакарски сектор у Српској стабилан, јер су у првих шест мјесеци ове године депозити физичких лица повишен за више од 200 милиона КМ.

"То говори о општем животном и пословном амбијенту. Можемо очекивати и додатни привредни развој", рекао је Минић на конференцији за новинаре након сједнице Владе Републике Српске.

Он је истакао да ће Влада пратити привредне активности, с циљем подизања стандарда грађана.

Минић је навео да Влада има низ активности у Републици Српској.

Свијет

Орбан: Подјела Украјине већ на дневном реду

Саво Минић

