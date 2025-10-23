Ана Тришић Бабић потписала први указ - објављен у Службеном гласнику Српске

23.10.2025
15:19
Коментари:0
У Службеном гласнику Републике Српске данас, 23. октобра, објављен је први указ који је потписала Ана Тришић Бабић, вршилац дужности предсједника Републике Српске, а односи се на проглашење закона о престанку важења закона.
"Проглашавам Закон о престанку важења закона, које је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет седмој посебној сједници, одржаној 18. октобра 2025. године, а Вијеће народа 21. октобра 2025. године констатовало да се усвојени Закон о престанку важења закона не односи на витални национални интерес ниједног од конститутивних народа у Републици Српској, чиме су се испунили формално-правни услови за доношење указа", истакнуто је у Службеном гласнику Републике Српске уз потпис Ане Тришић Бабић, вршиоца дужности предсједника Републике.
Подсјећамо, јуче, 22. октобра, у Службеном гласнику Републике Српске објављена је одлука о њеном именовању за вршиоца дужности предсједника Републике Српске.
Раније је у образложењу одлуке наведено је да, у условима противуставног и незаконитог дјеловања Суда БиХ и Централне изборне комисије, који својим одлукама онемогућавају демократски изабраног предсједника Републике Српске Милорада Додика да врши своју функцију, Народна скупштина дјелује ради заштите Устава Српске.
