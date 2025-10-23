Огласила се Русија о новим дешавањима у Републици Српској

23.10.2025
14:04
Коментари:0
Позивамо све који су учествовали у дестабилизацији прилика у БиХ да прихвате одлуку Милорада Додика да Ани Тришић Бабић преда вршење дужности предсједника Републике Српске, као гест добре воље и да се врате дијалогу, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
- То је унутрашње питање, примили смо к знању одлуку Милорада Додика. Бањалука је показала да је одговоран, зрео чинилац, привржен Дејтонском мировном споразуму - рекла је Захарова коментаришући одлуку Додика.
Како је додала, Русија очекује да ће овај корак допринијети превладавању кризе у БиХ која је изазвана западном праксом диктатуре и неоколонијалних активности, прије свега, Берлина и Лондона.
Она је, такође, поновила да Русија као гарант Дејтонског споразума тражи да се оконча протекторат у БиХ и да одговорност за будућност земље преузму њени грађани, а не да о томе одлучује самозванац Кристијан Шмит.
Дугорочно гледано Русија се залаже за окончање дјеловања тзв. међународног представника. јер је он главни изазивач турбулентности.
- Он је самозванац који узурпира власт, који покушава да влада иако га нико није ни изабрао ни именовао. Такозвани међународни представник врши правно насиље - рекла је она, преноси Спутник.
