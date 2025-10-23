Захарова: Одступање са функције је Додиков гест добре воље, Шмит спроводи правно насиље

Извор:
Неоколонијална диктатура Запада и активности Берлина и Лондона изазвале су кризу у БиХ, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова за РТ Балкан.
Oна је навела да Москва поздравља одлуку Народне скупштине Републике Српске да именује Ану Тришић Бабић за вршиоца дужности предсједника Српске и да сматра да ће та одлука, која је гест добре воље Републике Српске, помоћи у превазилажењу кризе.
Захарова је позвала све који су захуктавали ситуацију да одговоре на тај гест Српске и да се врате унутрашњем дијалогу ради превазилажења кризе.
''Дугорочна нормализација прилика у тој земљи означавала би тренутно затварање агенције или кабинета високог представника - оног органа који представља главног генератора турбуленција у земљи. Немогуће је замислити да у самом центру, у самом срцу Европе, у једној независној земљи влада неко страно лице које нико није именовао'', нагласила је Захарова.
Она је напоменула да није без разлога то што она "тај апарат понекад назива страним агентом".
''Њега нико није изабрао, нико га није именовао и он нема никаква овлаштења. Он заиста обавља функције које су важне не за БиХ, већ за одређене стране државе. И, под неком врстом покрића, он се увукао у ткиво унутрашњег и међународног, спољнополитичког живота те земље'', навела је Захарова, говорећи о Кристијану Шмиту.
Према њеним ријечима, то је "самозванац" који жели да узурпира власт, а притом нема било каква овлаштења или права.
''Шмит се само назива високим представником, али у стварности спроводи правно насиље над БиХ'', каже Захарова.
Она је додала да Русија, као један од гараната Дејтонског споразума, позива на што скорије окончање спољног протектората над БиХ и на преношење пуне одговорности за будућност земље народима који ту живе, те на обнову конструктивног дијалога унутар БиХ, уз равноправно учешће сва три конститутивна народа и оба ентитета, на темељима принципа утврђених управо у Дејтонском мировном споразуму, преноси РТРС.
