Оружана пљачка највеће златаре, отето око 100.000 евра

Извор:
Танјуг
23.12.2025
15:21
Коментари:0
У граду Ван на сјеверозападу Француске опљачкана је највећа продавница накита, потврђено је локалним медијима из полицијских извора.
Златара "Алоиз", која се налази у трговачкој зони Керлан, затварала се када су у објекат упале двије маскиране особе, од којих је једна била наоружана ватреним оружјем.
Пљачкаши су везали троје запослених, а затим украли новац из касе, као и накит из витрина и ормарића.
Према процјенама, укупна штета износи око 100.000 евра, а златара ће бити затворена до 28. децембра.
Тужилаштво у Вану потврдило је да је истрага у току.
Vol à main armée à Vannes : La bijouterie Aloïze a été pillée de 100 000 € par des malfaiteurs, laissant les vendeuses traumatisées. Un acte de violence inadmissible qui souligne la fragilité de notre sécurité. #Vannes #Bijouterie #Sécurité https://t.co/l1WAT2XOOK— Fil Actus (@FilActus) December 22, 2025
“У шоку смо”, казао је менаџер златаре, додајући да “није много спавао прошле ноћи”.
Он је преузео локал прије само пет мјесеци, пошто су претходни власници промијенили локацију.
"Алоиз" је највећа златара у овом француском граду, по квадратури, а нуди широк избор накита, од хирушког челика до 18-каратног злата.
