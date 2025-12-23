Logo
Оружана пљачка највеће златаре, отето око 100.000 евра

Танјуг

23.12.2025

15:21

0
Оружана пљачка највеће златаре, отето око 100.000 евра

У граду Ван на сјеверозападу Француске опљачкана је највећа продавница накита, потврђено је локалним медијима из полицијских извора.

Златара "Алоиз", која се налази у трговачкој зони Керлан, затварала се када су у објекат упале двије маскиране особе, од којих је једна била наоружана ватреним оружјем.

Истрага у току

Пљачкаши су везали троје запослених, а затим украли новац из касе, као и накит из витрина и ормарића.

Према процјенама, укупна штета износи око 100.000 евра, а златара ће бити затворена до 28. децембра.

Тужилаштво у Вану потврдило је да је истрага у току.

Широк избор накита

“У шоку смо”, казао је менаџер златаре, додајући да “није много спавао прошле ноћи”.

Он је преузео локал прије само пет мјесеци, пошто су претходни власници промијенили локацију.

"Алоиз" је највећа златара у овом француском граду, по квадратури, а нуди широк избор накита, од хирушког челика до 18-каратног злата.

Пљачка

pljačka zlatare

Француска

