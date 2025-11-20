Траје потрага за разбојницима из Калесије: Опасни су и спремни на све!

Аутор:Огњен Матавуљ
Тузланска полиција и даље трага за двојицом нападача који су опљачкали златару у центру Калесије. Један од нападача је идентификован и према незваничним информацијама ради се о Велемиру Гoрдељевићу за којим је расписана потрага, док се идентитет другог разбојника још утврђује.
Трећи разбојник је убијен у размјени ватре с полицијом, а ради се о Матији Гoрдељевићу, чије је тијело превезено на обдукцију.
Mаскирани и наоружани разбојнци јуче су у 7.25 часова опљачкали златару у Калесији, у којој су везали власника и украли већу количину накита. Један од разбојника је чекао у аутомобилу ”голф”, док су двојица наоружани ушли у златару. Са плијеном су кренули да излазе и један је носио аутоматску пушку, а други пиштољ. При уласку у аутомобилу уочили су полицајце на које су запуцали. Полицајци су узвратили ватру и разбојници су побјегли аутомобилом ”голф”. У пуцњави нико од полицајаца и грађана није повријеђен.
Разбојници су побјегли ка шумском путу у мјесту Јелово Брдо гдје су запалили аутомобил, крај кога су оставили тијело страдалог Матије. Двојица разбојника шумским путем наставили су бјекство према мјесто Врело у општини Осмаци у Републици Српској.
”Помоћу снимака са надзорних камера идентификовали смо једног од извршилаца разбојништва. Имамо оперативна сазнања и о идентитету другог починиоца, што се детаљно провјерава. Ради се о веома опасним особама, очигледно спремним на све. Склони су употреби оружја и према полицији, што су и раније чинили на подручју Републике Српске. Ради се о повратницима у вршењу кривичних дјела и криминално су активни широм БиХ, али и у Хрватској и највише у Србији”, рекао је директор Управе полиције МУП-а Тузланског кантона Џевад Корман.
Додао је да су двије особе које се могу довести у везу са извршиоцима већ ухапшене на подручју Зворника и предате у надлежност Кантоналног тужилаштва у Тузли на даље поступање. Њихов идентитет, у интересу истраге, није могао да потврди.
Појаснио је да је разбојницима током бјекства из џепова или торби испадао дио златног и сребреног накита који је пронађен на више локација, па чак и на подручју Зворника, гдје су извршени увиђаји.
”Возило ”голф”, које је кориштено у извршењу кривичног дјела. украдено је 15. новембра на подручју Тузле и на њему су се налазиле припадајуће регистарске ознаке”, истакао је Корман.
Он каже да се спроводи истрага како би се утврдило да ли су полицијски службеници на законит начин примјенили силу и пуцали на пљачкаше.
”Мислим да је сила употребљена на законит начин, али то је предмет даље истраге од стране Јединице за професионалне стандарде. Бићу слободан да честитам полицијским службеницима на храбрости коју су испољили. Ради се о веома искусним, дугогодишњим полицајцима који су пред пензијом”, истакао је Корман.
