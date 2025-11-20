Ипак ће у затвор: Смањене казне оптуженима у предмету ”Електропренос”

Аутор:Огњен Матавуљ
Врховни суд Републике Српске преиначио је пресуду и умањио казне бившем извршном директору и члану Управе "Електропреноса БиХ" Винку Ђурагићу (69), раднику Градске управе Бањалука Желимиру Роквићу (53) и електромонтеру Далибору Симићу (44) осуђенима за трговину утицајем при запошљавању у том предузећу.
Све тројица су првостепено били осуђени на по 20 мјесеци затвора, али је прихватањем жалби одбране Врховни суд казне умањио на по 12 мјесеци затвора.
”Вијеће је уважило жалбе оптужених Ђурагића и Роквића, а дјелимично и жалбу Симића. Првостепена пресуда Окружног суда у Бањалуци преиначена је у одлуци у казни тако што су оптуженима изречене казне од по годину дана затвора”, рекла је за АТВ Јелена Деспотовић, секретар Врховног суда Републике Српске.
Оптужени су у првостепеном поступку признали кривицу након што је судија Окружног суда у Бањалуци Благоје Драгосављевић у два наврата одбијао споразуме о признању кривице које су оптужени склопили са Републичким јавним тужилаштвом Републике Српске, сматрајући да су предложене казне прениске. Због тога је одбрана тражила изузеће судије, што је бањалучки Окружни суд одбио.
Наиме, првим споразумом оптужени су се ”нагодили” на казне од десет, девет и осам мјесеци затвора. Други споразум је предвиђао да се осуде на по годину дана затвора, уз новчане казне. Суд то није прихватио, наводећи да се предложеним казнама не може постићи сврха кажњавања.
”Предложеним казнама не може се остварити генерална превенција, односно утицати на друге да не чине кривична дјела. Предложене казне се могу платити износом приближном ономе који су оптужени тражили од оштећеног (15.000 КМ). А, то не може утицати на друге да не чине кривична дјела", рекао је тада судија Драгосављевић.
Врховни суд Републике Српске имао је другачије мишљење и изрекао је казне од по годину дана затвора. Међутим, оптужени ће по свему судећи морати ићи у затвор, будући да је Уставни суд Републике Српске неуставним прогласио одредбу Кривичног законика којим је регулисан откуп затворске казне до годину дана.
Према пресуди Ђурагић, Роквић и Симић су су од Саше Р. из Добоја тражили 15.000 КМ како би му омогућили да добије посао монтера на јавном конкурсу који је у октобру 2020. године расписао "Електропренос БиХ", тражећи више радника.
У оптужници се наводило да се Ђурагић у октобру 2020. године састао са Роквићем, преко којег је за себе захтијевао награду да би кориштењем свог службеног положаја посредовао у запошљавању пријављених кандидата.
Роквићу је предао списак пријављених кандидата, са њиховим бројевима телефона, како би могао да их контактира и пронађе оне који су вољни да плате за посао, а Ђурагић би их својим утицајем "погурао" да прођу на конкурсу. Ђурагић је за себе захтјевао 10.000 КМ по кандидату са високом стручном спремом или 8.000 КМ за кандидата са средњом стручном спремом.
Роквић је списак предао Симићу како би он позивао кандидате. Али, да би се "уградили" у цијели посао подигли су цифру на износ од 13.000 до 15.000 КМ, а разлику од оног што је Ђурагић тражио су требали међусобно подијелити на једнаке дијелове.
У ту сврху су набавили мобилне телефоне и позвали Сашу Р. који се пријавио на конкурс за пријем на радно мјесто "Монтер за РП" у Добоју.
- Симић је позвао Сашу Р. и представио му се као "Жељко испред комисије за пријем у радни однос". Када му је саопштио све његове податке и мјесто за које је конкурисао од њега је захтијевао 15.000 КМ, како би посредовао да одговорни у "Електропреносу БиХ" донесу одлуку о његовом запошљавању - наводи се у оптужници.
Симић је кандидату поручио да се мора одлучити "најкасније до сутра" и овај му је 16. децембра послао СМС: "Донио сам одлуку... Пристајем".
- Симић га је позвао и рекао му да упише број телефона и да ће га корисник тог броја назвати да се састану. Сутрадан кандидата је позвао Роквић и представио му се као "Жељо". Рекао му је да је добио број добио од извјесног Далибора и да га зове у вези са његовим запошљавањем у "Електропренос БиХ" а.д. Бања Лука. Нагласио му је да о томе никоме ништа не смије говорити, да све треба бити дискретно и да су "они сви" из Електропреноса - додаје се у оптужници.
Састали су се у тржном центру у Бањој Луци 18. децембра. Роквић је тада предочио Саши Р. да је запослен у Градској управи Града Бања Лука, наводећи да има контакте са тројицом одговорних особа у "Електропреносу БиХ" и тражио је 15.000 КМ како би код тих људи посредовао у његовом запошљавању. Појаснио је да би новац предао тим људима, а да би он за ту услугу био "награђен".
- Новац требао предати Роквићу након што буде примљен у радни однос. До предаје новца није дошло јер је Саша Р. све пријавио полицији - наводи се у оптужници.
Три дана касније изведена је акција "Напон" у којој су Ђурагић и остали ухапшени.
