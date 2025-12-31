Новозеланђани дочекали нову 2026. годину

Извор:
СРНА
31.12.2025
12:20
Коментари:0
Становници Новог Зеланда дочекали су нову 2026. годину, пише "Скај њуз".
Сат је откуцао поноћ на Новом Зеланду у подне по средњоевропском времену.
Становници Окланда дочекали су поноћ уз ватромет на највишој згради - небодеру "Скај", који је поводом Нове године освијетљен разним бојама
