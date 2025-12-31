Logo
Новозеланђани дочекали нову 2026. годину

Извор:

СРНА

31.12.2025

12:20

Новозеланђани дочекали нову 2026. годину

Становници Новог Зеланда дочекали су нову 2026. годину, пише "Скај њуз".

Сат је откуцао поноћ на Новом Зеланду у подне по средњоевропском времену.

Становници Окланда дочекали су поноћ уз ватромет на највишој згради - небодеру "Скај", који је поводом Нове године освијетљен разним бојама

Тагови:

Novi Zeland

Нова година

