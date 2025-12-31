Умрла легенда загребачког Динама

31.12.2025
Тужна вијест потресла је све навијаче загребачког Динама. Преминула је легенда клуба Маријан Черчек, у 77. години живота, потврђено је из породице.
Током каријере истицао се брзином, израженом техничком надареношћу и експлозивним продорима по десној страни.
Черчек је дебитовао за први тим Динама са свега 18 година, и то на највећој сцени – у финалу Купа велесајамских градова 1967. године.
Већ у том сусрету уписао се у историју клуба, постигавши погодак против Лидса којим је Динаму донио предност над реномираним енглеским ривалом.
Прошао је комплетну максимирску школу ногомета, а у јуниорским данима наступао је на готово свим офанзивним позицијама, показујући притом и завидну способност играња у везном реду.
Посебно су остале упамћене његове партије против Слована из Братиславе, Олимпика из Марсеља, Црвене звезде и Војводине, у којима је добијао највише оцјене (10) захваљујући бриљантној игри и одлучујућим головима.
Рођен 3. фебруара 1949. у Загребу, Черчек је за Динамо наступао до 1975. године, одиграо 226 утакмица и постигао 35 голова, освојивши Куп велесајамских градова и Југословенски куп 1969. За репрезентацију Југославије уписао је један наступ. Након Динама играо је за Загреб од 1975. до 1982.
