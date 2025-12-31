Патријарх Порфирије: Потребна нам је морална обнова

Извор:
Његова светост патријарх српски Порфирије истакао је да је српском народу, као и сваком другом, данас потребна морална обнова, те указао да свака здрава личност и заједница почива на јеванђељским начелима и вјери у Бога.
Патријарх Порфирије је указао да свима треба да буде примјер и поука догађај из живота Светог Саве - мирење око власти завађене браће над моштима њиховог оца Светог Симеона 1207. године у светој лаври Студеници.
"Указујући на пресудан пример мирења браће, настојаћемо да кроз личност и дело Светог Саве осветлимо питање које се поново намеће нашем народу, а односи се на наше културно, верско и цивилизацијско опредељење", навео је патријарх Порфирије у саопштењу поводом објављивања Календара Српске православне Патријаршије за 2026. годину.
Српски патријарх је истакао да су околности које доводе до повременог наметања овог питања непромијењене од времена Светог Саве до данас и највише су политичког, а тек посљедично духовног карактера, саопштено је из Српске православне цркве.
"Наша народна кућа, познато је, саграђена је на средини пута, и то не било каквог пута него оног који се зове Виа Милитарис /Војни пут/. Тај пут спаја и раздваја Исток и Запад, тако да смо ми веома често, хтели не хтели, на самом попришту сукоба Истока и Запада", навео је патријарх Порфирије.
Његова светост је оцијенио да је Господ даровао да српски народ у себи сједињује најбоље особине људи Запада и Истока.
"Србин зна шта су молитва и молитвено тиховање, шта је покајање, шта је пост и одрицање ради добра ближњег, па чак и ради добра непријатеља", истакао је патријарх.
Патријарх је указао да православни Србин зна да као човјек Запада буде ефикасни дјелатник, мисионар и путник, енергичан организатор који рјешава проблеме како обичних људи, тако и организација и великих система.
"Стога је Свети владика Николај и говорио да можемо да будемо изнад Истока и Запада, разумијевајући да православна вјера садржи одговор на егзистенцијални безизлаз", навео је Његова светост.
Патријарх Порфирије истакао је да се Србима и данас кроз опредјељивања која се тичу рјешавања привредних, економских и политичких питања, поставља дилема ком цивилизацијском кругу припадају, као да послије више од осам вијекова поново треба да се опредјељује за неки нови, модерни идентитет.
"Знамо да су пред Светим Савом, као и пред нама данас, били велики изазови и искушења. Али, Свети Сава се ипак, у часу када је православно царство које називамо Византија било поражено, а цар и цариградски патријарх изгнани у Малу Азију, бескомпромисно определио за Христову православну цркву и културу и начин живота обележен православним хришћанским печатом", нагласио је патријарх Порфирије.
Он је указао да данашњи Срби, као баштиници искуства Светог Саве, свих светих Немањића, али и покољења која нису одступила са Савиног пута ни под отоманским ропством, ни под искушењима потоњих времена, знају "да нам нема друге него Христовим путем - путем који у живот води".
