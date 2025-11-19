Logo
Суђење због свирепог убиства Слађане Милошевић

Аутор:

Божана Живановић

19.11.2025

19:30


Фото: АТВ

Ближи се годишњица свирепог убиства Слађане Милошевић из Брода, а казне за починиоца још нема. Суђење супругу Сави Милошевићу и његовом помагачу Александру Остојићу још траје. Прати га и Слађанина мајка. Смогла је снаге да стане пред камеру АТВ-а. Прича да је Саво Слађани пријетио, злостављао је, а онда убио из засједе.

“Овако нешто да се деси да каже да није, не може побјећи не може се извући јер је брат

наишао на то, он је убио мајку двоје мале дјеце”, испричала је мајка убијене Слађане Нада Панић.

И два Слађанина брата данас су мирно у судницу пратила изношење налаза вјештака. Надају се правди.

“Боли нас неправда, дјеца су у дому поред нас толико браће сестара бабе дједа, ми дјецу не можемо добити док се не заврши и надамо се да ће правда бити на нашој страни”, рекао је брат убијене Слађане Драган Евђенић.

Петоро вјештака предочило је налазе вјештачења крви, оружја, телефона, одјеће. Приговор је стигао од Савиног браниоца.

“Вјештаци су дали непотпуне налазе и због тога сам им приговорио а одбрану темељим на томе да овдје нема доказа да је оптужени Милошевић Саво учинио кривично дјело”, казао је адвокат оптуженог Саве Милошевића Душан Тодоровић.

Оптужница га терети за тешко убиство супруге почињено 29. децембра прошле године у Великој Брусници код Брода. За помагање у извршењу оптужен је Александар Остојић. Суђење пред добојским Окружним судом биће настављено 16. децембра извођењем доказа Тужилаштва.

