Завршено суђење за убиство Раденка Башића, оптужени негирали злочин

Аутор:Огњен Матавуљ
19.11.2025
18:54
Коментари:0
Свједочењем оптужених Далибора Раилића и Александра Миљатовића у Суду БиХ данас је завршен главни претрес на суђењу за убиство начелника Сектора криминалистичке полиције ПУ Приједор Раденка Башића.
Извођење завршних ријечи суд је заказао за наредну седмицу. Очекује се да ће пресуда у овом предмету бити изречена до средине децембра, када оптуженима истиче мјера притвора.
Свједочећи у своју одбрану Раилић и Миљатовић, који су оптужени као налогодавац и директни извршилац Башићевог убиства, пред судом су негирали умијешаност у ту ликвидацију.
Миљатовић је негирао и исказ из истраге у којем је признао Башићево убиство, наводећи да је ту изјаву потписао под присилом полиције. У судници је устврдио да нема ништа с тим злочином и да га Раилић није ангажовао за убиство Башића.
За помагање у убиству полицијског начелника оптужен је и Игор Репајић, који се данас није појавио пред судом и поступак против њега је раздвојен у односу на остале оптужене.
Раније је поступак раздвојен против Хариса Гредеља и Александра Ивковића. У оптуженичкој клупи се налазе још Мирјана Вујовић и Жељко Симић из Билеће и Горан Гвозден из Граадишке. Они су заједно с Раилићем оптужени за организовани криминал у вези са трговином дроге. Сви сем Гредеља су били корисници "Sky ecc” апликације.
