Огласио се МУП Српске: Саслушан Владо Ђајић

Извор:
АТВ
19.11.2025
16:15
Владо Ђајић саслушан је данас у вези са снимком који се појавио на друштвеним мрежама, потврђено је из Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
"Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске предузимају законом прописане мјере и радње како би се утврдиле све чињенице и околности у вези са спорним снимком који се појавио на друштвеним мрежама, а на којима је Владо Ђајић", саопштено је из МУП-а Српске.
Како су истакли, полицијски службеници данас су саслушали Владу Ђајића у вези са видљивим радњама на наведеном снимку, које потенцијално могу указивати на извршење кривичног дјела.
О свему је, додали су, обавјештено Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала Републичког јавног тужилаштва под чијим надзором ће се предузимати даље мјере и радње.
