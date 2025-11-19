Logo
Огласио се МУП Српске: Саслушан Владо Ђајић

Извор:

АТВ

19.11.2025

16:15

Коментари:

0
Фото: АТВ

Владо Ђајић саслушан је данас у вези са снимком који се појавио на друштвеним мрежама, потврђено је из Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

"Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске предузимају законом прописане мјере и радње како би се утврдиле све чињенице и околности у вези са спорним снимком који се појавио на друштвеним мрежама, а на којима је Владо Ђајић", саопштено је из МУП-а Српске.

Како су истакли, полицијски службеници данас су саслушали Владу Ђајића у вези са видљивим радњама на наведеном снимку, које потенцијално могу указивати на извршење кривичног д‌јела.

Смијењен са функција: Огласио се Владо Ђајић

О свему је, додали су, обавјештено Посебно од‌јељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала Републичког јавног тужилаштва под чијим надзором ће се предузимати даље мјере и радње.

