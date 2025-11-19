Ножем напао више особа у кафани у Новој Тополи, двоје повријеђено

Извор:
Марко Врањеш из Градишке ухапшен је због сумње да је у кафани у Новој Тополи ножем напао више особа. Током сукоба повријеђене су двије особе, од којих је једна задобила посјекотине.
У ПУ Градишка наводе да је М.В. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело наношења тјелесних повреда. Заједно с њим ухапшена је и Д.Х. која је, након сукоба, сакрила нож, и осумњичена је за спречавање доказивања.
”М.В. је осумњичен да је у угоститељском објекту физички и хладним оружјем напао више особа, при чему су два лица задобила тјелесне повреде. Полицијски службеници су извршили су увиђај на лицу мјеста, при чему су дошли до сазнања да је Д.Х. сакрила предметно хладно оружје до доласка полиције”, саопштено је из ПУ Градишка.
Додају да је у претресу куће и помоћних објеката које користи Д.Х. пронађено и одузето хладно оружје и други предмети који ће послужити као доказ у даљем кривичном поступку.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се против осумњичених лица достави извјештај о почињеним кривичним дјелима.
