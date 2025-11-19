Logo
Ухапшен један од пљачкаша у Калесији

Кликс

19.11.2025

12:39

Ухапшен један од пљачкаша у Калесији
Фото: INFOPLUS/FACEBOOK/SCREENSHOT

Један од нападача који је јутрос учествовао у оружаној пљачки златаре у центру Калесије је ухапшен, док је други раније пронађен мртав.

Према још непотврђеним информацијама, трага се за још једним нападачем, преноси Кликс.

Такође, аутомобил у којем су пљачкаши златаре у Калесији бјежали с лица мјеста пуцајући на полицијске службенике, украден је рано јутрос у Славиновићима у Тузли.

Након што су побјегли, пљачкаши су запалили “голф” који су украли.

Особа од које је аутомобил украден огласио се јутрос на фејсбуку тражећи помоћ од заједнице да га се обавијести уколико неко примјети возило.

пуцњава калесија

Хроника

АТВ сазнаје: Пронађено запаљено возило и тијело пљачкаша, активан и МУП Српске

Тагови:

Kalesija

Пљачка

