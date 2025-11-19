Ухапшен један од пљачкаша у Калесији

Извор:
Кликс
19.11.2025
12:39
Коментари:0
Један од нападача који је јутрос учествовао у оружаној пљачки златаре у центру Калесије је ухапшен, док је други раније пронађен мртав.
Према још непотврђеним информацијама, трага се за још једним нападачем, преноси Кликс.
Такође, аутомобил у којем су пљачкаши златаре у Калесији бјежали с лица мјеста пуцајући на полицијске службенике, украден је рано јутрос у Славиновићима у Тузли.
Након што су побјегли, пљачкаши су запалили “голф” који су украли.
Особа од које је аутомобил украден огласио се јутрос на фејсбуку тражећи помоћ од заједнице да га се обавијести уколико неко примјети возило.
