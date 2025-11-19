Logo
Large banner

Један од пљачкаша златаре у Калесији пронађен мртав, партнери га избацили из аута

Извор:

Кликс

19.11.2025

09:45

Коментари:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Један од нападача који су јутрос учествовали у оружаној пљачки златаре у центру Калесије пронађен је мртав, потврђено је за Кликс. Према незваничним информацијама, његово тијело су остали нападачи избацили из аутомобила током бјекства.

Такође, пронађен је и запаљен аутомобил који су нападачи користили приликом бијега с мјеста пљачке, пише Кликс.

Подсјећамо, из МУП-а Тузланског кантона раније је саопштено:

"Данас 19.11.2025. године, око 07:35 сати Оперативном центру Управе полиције МУП-а ТК-а пријављено је да је у центру Калесије над објектом једне златаре у току разбојништво и да је дошло до употребе ватреног оружја. На мјесто догађаја упућене су све расположиве патроле ПС Калесија, ОКП ПУ Калесија, тимови за брзе интервенције Јединице полиције за специјалну подршку, те су на терену (на ширем подручју) патроле полиције ПС Сапна, ПС Живинице и полицијски службеници ПС Зворник, обзиром да су се починиоци удаљили са мјеста догађаја", саопштено је из МУП-а ТК.

Из МУП-а ТК су додали да, до окончања увиђаја, не могу потврдити да ли је током инцидента пуцано на полицијске службенике.

На терену су ангажирани и припадници Граничне полиције БиХ, као и полицијски службеници МУП-а РС-а, а подручје Калесије је блокирано. У току је детаљан увиђај.

Пуцњава се догодила у непосредној близини основне и средње школе, као и неколико кафића и трговина, што је изазвало велику узнемиреност међу грађанима.

Подијели:

Тагови:

Kalesija

Пуцњава

Пљачка

zlatara

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Метеоролог за АТВ: Стиже нам нагла промјена времена, у петак и суботу очекујемо снијег

Друштво

Метеоролог за АТВ: Стиже нам нагла промјена времена, у петак и суботу очекујемо снијег

52 мин

0
Воз Дједа Мраза кренуо из Владивостока

Занимљивости

Воз Дједа Мраза кренуо из Владивостока

1 ч

0
Огласили се из МУП-а након пуцњаве: Починиоци побјегли, укључена и гранична полиција БиХ

Хроника

Огласили се из МУП-а након пуцњаве: Починиоци побјегли, укључена и гранична полиција БиХ

1 ч

0
У Добоју одржан омаж Јовану Јовановићу Змају

Култура

У Добоју одржан омаж Јовану Јовановићу Змају

1 ч

0

Више из рубрике

Појавио се снимак пуцњаве у Калесији, полиција трага за починиоцима

Хроника

Појавио се снимак пуцњаве у Калесији, полиција трага за починиоцима

43 мин

0
Огласили се из МУП-а након пуцњаве: Починиоци побјегли, укључена и гранична полиција БиХ

Хроника

Огласили се из МУП-а након пуцњаве: Починиоци побјегли, укључена и гранична полиција БиХ

1 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Хроника

Пуцњава испред школе у Калесији, полиција на терену

2 ч

0
Кривичне пријаве против седам особа због злоупотребе дјеце на интернету

Хроника

Кривичне пријаве против седам особа због злоупотребе дјеце на интернету

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

05

АТВ сазнаје: Пронађено запаљено возило и тијело пљачкаша, активан и МУП Српске

10

05

У Пекингу представљени индустријски сектори и систем образовања кадрова из БиХ

10

01

Након забране телефона у хрватској школи: Наставници кажу - промјена се већ види

09

53

Тришић Бабић: Стабилна и договором уређена БиХ је једини пут да земља крене напријед

09

52

Снијег изазвао проблеме: Око 5.000 становника лучанских села нема струју

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner