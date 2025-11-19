Један од пљачкаша златаре у Калесији пронађен мртав, партнери га избацили из аута

Извор:
Један од нападача који су јутрос учествовали у оружаној пљачки златаре у центру Калесије пронађен је мртав, потврђено је за Кликс. Према незваничним информацијама, његово тијело су остали нападачи избацили из аутомобила током бјекства.
Такође, пронађен је и запаљен аутомобил који су нападачи користили приликом бијега с мјеста пљачке, пише Кликс.
Подсјећамо, из МУП-а Тузланског кантона раније је саопштено:
"Данас 19.11.2025. године, око 07:35 сати Оперативном центру Управе полиције МУП-а ТК-а пријављено је да је у центру Калесије над објектом једне златаре у току разбојништво и да је дошло до употребе ватреног оружја. На мјесто догађаја упућене су све расположиве патроле ПС Калесија, ОКП ПУ Калесија, тимови за брзе интервенције Јединице полиције за специјалну подршку, те су на терену (на ширем подручју) патроле полиције ПС Сапна, ПС Живинице и полицијски службеници ПС Зворник, обзиром да су се починиоци удаљили са мјеста догађаја", саопштено је из МУП-а ТК.
Из МУП-а ТК су додали да, до окончања увиђаја, не могу потврдити да ли је током инцидента пуцано на полицијске службенике.
На терену су ангажирани и припадници Граничне полиције БиХ, као и полицијски службеници МУП-а РС-а, а подручје Калесије је блокирано. У току је детаљан увиђај.
Пуцњава се догодила у непосредној близини основне и средње школе, као и неколико кафића и трговина, што је изазвало велику узнемиреност међу грађанима.
