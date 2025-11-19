Метеоролог за АТВ: Стиже нам нагла промјена времена, у петак и суботу очекујемо снијег

Извор:
АТВ
19.11.2025
09:21
Ако се ништа значајно не промијени, у петак увече и у суботу ћемо имати јаче сњежне падавине, не само на планинама већ и у нижим крајевима, казала је за АТВ, Милица Ђорђевић, метеоролог.
Наиме, током цијеле прошле седмице, а и ове било је доста промјенљиво вријеме, а јуче је у неким предјелима пао и снијег.
Јуче је дошло до захлађења и сњежних падавина у брдско-планинским предјелима и само понегдје у нижим предјелима. Данас ће бити суво и облачно вријеме, мало ће кише бити у Херцеговини, а ново јаче погрошање времена нас очекује већ у петак.
Стиже нам промјена времена
''Сутра преко дана ће бити мало топлије него иначе, али навече и у петак креће нагла промјена времена. Киша, пад температуре, а затим прелазак у сусњежицу и снијег, док у суботу очекујемо јаче сњежне падавине'', казала је Милица Ђорђевић, метеоролог.
