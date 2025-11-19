Logo
Промијењиво вријеме: Могућа киша и снијег

СРНА

19.11.2025

08:03

Промијењиво вријеме: Могућа киша и снијег
Фото: Ahmed/Pexels

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити облачно вријеме уз сунчане интервале, осим на југу гдје је могућа киша, док ће на планинама падати слаб снијег.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, углавном источних смјерова, у Херцеговини јужних, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Највиша температура ваздуха биће од четири до 10, на југу до 15 степени Целзијусових.

Јутрос је у Републици Српској и ФБиХ облачно вријеме, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Друштво

Ближи се Аранђеловдан: Ову грешку прави већина вјерника, свештеник открио како се слави ова слава

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Хан Пијесак минус један, Соколац, Калиновик, Кнежево, Сребреница и Бјелашница нула, Вишеград, Дринић, Рудо и Сарајево, Ливно један, Мркоњић Град, Бугојно и Тузла два, Бијељина, Рибник, Јајце и Зеница три, Добој, Србац и Сански Мост четири, Бањалука, Приједор и Чемерно пет, Билећа и Мостар осам и Требиње девет степени Целзијусових.

Највише падавина у протекла 24 часа забиљежено је на Чемерну 23 литра по метру квадратном, Вишеграду, Билећи и Гацку 20, Требињу 17, Сокоцу 12, Хан Пијеску 11 литара по метру квадратном.

На Хан Пијеску јутрос је измјерено 12 центиметара снијега, на Сокоцу осам, Калиновику и Кнежеву по пет центиметара.

