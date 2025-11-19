Logo
Ближи се Аранђеловдан: Ову грешку прави већина вјерника, свештеник открио како се слави ова слава

19.11.2025

07:59

Крсна слава црква православље
Фото: АТВ БЛ

У православним домовима широм Србије и дијаспоре, 21. новембра се обиљежава Сабор Светог Архангела Михаила, познатији као Аранђеловдан, једна од најчешћих и најпоштованијих крсних слава међу Србима.

Свети Архангел Михаило, према предању, предводи небеске силе и сматра се вођом анђела, заштитником вере, праведности и борцем против зла. У хришћанској традицији, он је симбол снаге, храбрости и Божје правде. Због тога многи вјерници сматрају да је велика част, али и обавеза, носити његово име и славити га као заштитника дома.

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Занимљивости

Да ли се за Аранђеловдан спрема славско жито?

Иако се за готово све славе кува славско жито, за Аранђеловдан у неким крајевима постоји посебно вјеровање да се оно не спрема. Разлог лежи у предању које каже да анђели нису умрли, па им се не припрема жито које симболизује васкрсење и вјечни живот душе. За овај обичај сазнао је и свештеник у лозничком мјесту Текериш па се својим парохијанима обратио и преко Фејсбук странице “Црквена општина Текериш” гдје им је скренуо пажњу на овај погрешан обичај.

илу-сарма-10092025

Савјети

Рецепт за посну сарму на Аранђеловдан: Толико је укусна да ће гости бити одушевљени

Његову објаву преносимо у цјелости:

''Драга браћо и сестре, драги парохијани, обилазећи ваше домове за предстојећу славу – Светог Архангела Михаила, сазнао сам да је обичај у нашој парохији да се славско жито за Аранђеловдан не припрема и, самим тим, не доноси у храм на дан славе да се освети и прелије вином. Иако је такав обичај неисправан, не бих никога прекоревао већ бих вас са братском љубављу молио да размислите о томе да управо ви будете они који ће започети поштовање “новог” обичаја у вашим домовима и од којих ће ваши потомци наслиједити нови обичај – долазак на Свету Литургију на дан славе и доношење славских дарова у храм.

Јасно ми је да је обичај неприпремања жита на празник Светог архангела Михаила наслијеђен и, као такав, за вас представља јаку и значајну везу са вашим прецима јер су и они тако чинили, а сам дан ваше крсне славе буди најљепша сјећања на ваше најмилије. Исто тако, желим да Вас упутим да се славско жито и припрема у славу и част оних од којих смо славу наслиједили. Ријечи молитве за освећење кољива кажу: “…јер слуге твоје (домаћини) принеше ово (кољиво) у славу Твоју (Божију) и у част Светога (Михаила, Николе, Јована, Илије,…) и у спомен оних који преминуше у благочестивој вјери…”.

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Друштво

Да ли је Аранђеловдан ове године посна или мрсна слава?

Погрешан аргумент

Ми се, дакле, молитвено сјећамо наших предака кувањем и приношењем славског жита.

''Често чујемо да је Свети Архангел Михаило жив светац и да се, као таквом, не приноси славско жито. Исто се говори и за Св. арх Гаврила и Св. пророка Илију. То би био погрешан аргумент јер у нашој вјери, знајте – сваки светац је жив пред лицем Божијим, као и сваки наш предак појединачно. Нису Св. архангели Михаило и Гаврило и Св. пророк Илија живи, а остали Свети “мртви”. Не! Наша вјера је вјера живих јер су сви живи у Господу – ми у овом животу, а наши преци и Светитељи у будућем. Уосталом, храм у Текеришу је посвећен Светом пророку Илији и могли сте се увјерити да су славки колач и жито прислужени и освећени и тај моменат означава почетак обележавања наше храмовне славе.

''Опет кажем – никога не желим да прекоријевам и тиме чиним да се неко осјећа лоше због онога што је раније било, али желим да кажем и желим да дам свој свештенички благослов да се убудуће овако чини, а све са молитвом да ће се моја ријеч чути. Ваш свештеник'', закључује се у објави, преноси Курир.

