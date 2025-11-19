Logo
У Српској рођено 26 беба

Извор:

СРНА

19.11.2025

07:50

Коментари:

0
Беба новорођенче
Фото: kelvin agustinus/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 26 беба - по 13 дјевојчица и дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - осам, потом у Приједору седам, у Добоју четири, у Градишци три, те у Бијељини и Источном Сарајеву по двије.

У бањалучком породилишту рођено је шест дјевојчица и два дјечака, у Приједору двије дјевојчице и пет дјечака, у Добоју три дјевојчице и дјечак, у Градишци три дјечака, те у Бијељини и Источном Сарајеву по једна дјевојчица и један дјечак.

У породилиштима у Зворнику, Фочи, Требињу и Невесињу у протекла 24 часа није било порођаја.

Тагови:

bebe

Република Српска

Коментари (0)
