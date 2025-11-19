У Српској рођено 26 беба

Извор:
СРНА
19.11.2025
07:50
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 26 беба - по 13 дјевојчица и дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - осам, потом у Приједору седам, у Добоју четири, у Градишци три, те у Бијељини и Источном Сарајеву по двије.
У бањалучком породилишту рођено је шест дјевојчица и два дјечака, у Приједору двије дјевојчице и пет дјечака, у Добоју три дјевојчице и дјечак, у Градишци три дјечака, те у Бијељини и Источном Сарајеву по једна дјевојчица и један дјечак.
У породилиштима у Зворнику, Фочи, Требињу и Невесињу у протекла 24 часа није било порођаја.
