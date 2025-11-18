Доктор објаснио за АТВ: Помаже ли промаја код загађења ваздуха

Аутор:Стеван Лулић
18.11.2025
22:26
Коментари:0
Аерозагађење у најтежим данима има једнак ефекат као пушење.
Рекао је ово у емисији "Битно" на нашој телевизији пулмолог доктор Мирко Станетић.
Он је рекао да се сви питају шта треба радити у тим моментима и објаснио да ли је провјетравање, односно народски речено промаја, рјешење.
"Свако од нас је суочен с тим. Да ли провјетравати, не провјетравати, шта радити у кућним условима? Провјетравање у таквим данима, кад правимо струјање ваздуха са таквим честицама, апсолутно не доносимо никакву корист", рекао нам је доктор Станетић.
Он је истакао један велики проблем код нас када је у питању загађење.
"Ми још увијек имамо код нас оне зграде које имају азбестне плоче. Та зграда је поприлично стара и тај прах који је био, он лети. Ми морамо учинити много штошта да тај прах азбестни, који је летио по Бањалуци. Питај Бога колико таквих зграда има", рекао је Станетић и наставио:
"Знамо да кад азбестно тјелашце уђе у организам, оно више не може да изађе".
