Мамин син или ваш мушкарац? Ево како треба да реагујете у таквој ситуацији

Извор:
Супержена
18.11.2025
22:13
Коментари:0
Мушкарац који је близак својој мајци често показује поштовање према свим женама и цијени њихова мишљења. То је свакако врлина, али проблем настаје када мушкарац није у стању да донесе ни једну одлуку без сагласности родитеља.
Такво понашање може отежати везу и створити фрустрацију, али постоји начин да се са тим носите и поставите здраве границе – ево како!
Мамини синови се понашају са женом као да им је мајка: то јест, очекују да ће им попустити у свему и задовољити све њихове потребе. Зауставите ово одмах. Објасните му да му нисте мајка и да нећете скупљати чарапе за њим у стану. Покажите карактер. Са мајком се може понашати као петогодишње дијете, али са вама то понашање неће успјети. Упорно занемарите све подвале и провокације.
Пресељење у његову кућу често није најбоља идеја. Живот под истим кровом може донијети породичне тензије, чешће расправе и друге непријатности. У таквој ситуацији највише ћете се ви осјећати нелагодно – на крају крајева, он ће готово увијек стати на страну своје мајке, а ви ћете се осјећати кривом.
Ако још немате сопствени простор, а његова мама вас љубазно позове, пристојно одбијте. Сачекајте тренутак када будете финансијски и емотивно спремни за заједнички живот.
Ваш циљ је да његова мајка постане савезник, а не противник. Немојте је нападати оптужбама или приговорима и увијек будите отворени за комуникацију. Стрпљење је кључно: покажите поштовање према њој, уљудно слушајте њене савјете и не обраћајте пажњу на ситне опаске.
Ако вас посјећује једном мјесечно, то је сасвим у реду. Ако ипак жели да долази свакодневно, смирено и тактично објасните да би посјете требало да буду ријеђе, уз поштовање обје стране.
Једна је ствар када његова мајка изрази своје мишљење или пружи мудре савјете. И сасвим друго - кад она одлучује умјесто вас. Никада немојте дозволити да се његова мама мијеша у ваш однос. Велике куповине, родитељство, одмори и посебно несугласице - о таквим питањима треба да одлучујете само ви и ваш изабраник, преноси Супержена.
Најновије
Најчитаније
22
16
22
13
22
03
22
01
21
50
Тренутно на програму