Мамин син или ваш мушкарац? Ево како треба да реагујете у таквој ситуацији

Такво понашање може отежати везу и створити фрустрацију, али постоји начин да се са тим носите и поставите здраве границе – ево како!

Не подлијежите његовим провокацијама, убјеђењима и захтјевима

Мамини синови се понашају са женом као да им је мајка: то јест, очекују да ће им попустити у свему и задовољити све њихове потребе. Зауставите ово одмах. Објасните му да му нисте мајка и да нећете скупљати чарапе за њим у стану. Покажите карактер. Са мајком се може понашати као петогодишње дијете, али са вама то понашање неће успјети. Упорно занемарите све подвале и провокације.

Не пристајте да живите са његовом мамом

Пресељење у његову кућу често није најбоља идеја. Живот под истим кровом може донијети породичне тензије, чешће расправе и друге непријатности. У таквој ситуацији највише ћете се ви осјећати нелагодно – на крају крајева, он ће готово увијек стати на страну своје мајке, а ви ћете се осјећати кривом.

Ако још немате сопствени простор, а његова мама вас љубазно позове, пристојно одбијте. Сачекајте тренутак када будете финансијски и емотивно спремни за заједнички живот.

Избјегавајте сукобе са његовом мајком

Ваш циљ је да његова мајка постане савезник, а не противник. Немојте је нападати оптужбама или приговорима и увијек будите отворени за комуникацију. Стрпљење је кључно: покажите поштовање према њој, уљудно слушајте њене савјете и не обраћајте пажњу на ситне опаске.

Ако вас посјећује једном мјесечно, то је сасвим у реду. Ако ипак жели да долази свакодневно, смирено и тактично објасните да би посјете требало да буду ријеђе, уз поштовање обје стране.

Не допустите да свекрва одлучи умјесто вас

Једна је ствар када његова мајка изрази своје мишљење или пружи мудре савјете. И сасвим друго - кад она одлучује умјесто вас. Никада немојте дозволити да се његова мама мијеша у ваш однос. Велике куповине, родитељство, одмори и посебно несугласице - о таквим питањима треба да одлучујете само ви и ваш изабраник, преноси Супержена.