Истраживање показало која особина је најпривлачнија код партнера

Извор:
Супержена
18.11.2025
17:00
Коментари:0
Љубавне преференције често су пратиле обрасце који су се понављали у различитим културама, што су потврђивала и антрополошка истраживања. Биолошка антрополошкиња и научница др Хелен Фишер објашњавала је да се исти трендови појављују у племенским заједницама једнако као и у савременим друштвима.
Према њеним ријечима, људи су у љубавним односима бирали партнере према низу фактора – од темпирања везе до социоекономског поријекла, вриједности и циљева – а чак је и мождана хемија, кроз системе допамина, серотонина, тестостерона и естрогена, обликовала избор партнера.
Република Српска
Додик: Опозиција у Српској је на страни Шмита и наставка његове тортуре
На основу свог истраживања спроведеног на 50.000 људи, др Фишер је открила да је интелигенција особина коју су испитаници најчешће наводили као најпривлачнију. Наводила је како је 80 посто самаца сматрало кључним да имају партнера сличног нивоа интелигенције, а 89 посто било би у вези с неким ко је "знатно боље образован".
Докторка Фишер је наглашавала да томе не треба да се чудимо, јер се интелигенција доводи у везу с вишим примањима, креативношћу, хумором, друштвеним вјештинама и способношћу рјешавања проблема, додајући да је "памет сидрила однос".
Њена истраживања показала су да се људи најчешће заљубљују у особе сличног начина размишљања, што потврђују и подаци прикупљени годинама. Према налазима љекарке, особе склоне ризику и новитетима (Еxплорерс), под јачим утицајем допаминског система, најчешће су бирале сличне партнере, једнако као и Буилдерс, тип повезан са серотонинским системом, који цијени традицију, ред и стабилност.
Здравље
Да ли је добро пити сваки дан овај сок ? Експерти откривају
Супротно њима, Дирецторс (тестостеронски профил) најчешће су гравитирали супротном типу – интуитивним и емпатичним Неготиаторс, обележенима естрогеним системом.
Закључци др Фишер такође наглашавају да нико није чиста верзија само једног типа, али да се у потенцијално компатибилним групама људи и даље подсвјесно мјере према интелектуалној сличности. Истицала је да постоји више врста интелигенције и да се привлачност често појави тек када особа има прилику да покаже своје квалитете.
Свијет
Пало признање: Преокрет у случају Ане Волш
Како је говорила, "памет је афродизијак", јер дубље познавање партнера појачава привлачност и активира мождане системе у вези с интензивном романтичном страшћу.
Најновије
Најчитаније
17
30
17
27
17
18
17
16
17
11
Тренутно на програму