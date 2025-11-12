Logo
Тајна складног брака крије се у овим ситницама

Извор:

Стил Курир

12.11.2025

09:24

Par, ljubav
Фото: Pexels

Бракови који дуго трају нису резултат среће, већ труда, стрпљења и навика које партнерима помажу да изграде јаку и здраву везу.

Сукоб ријешен на разуман начин заправо је продуктиван елемент у здравим браковима који трају деценијама.

Храна

Здравље

Не једете пуно, а дебљате се: Пет грешака које саботирају ваш метаболизам

У дуготрајним браковима сукоби се морају отворено изнијети и ријешити. Парови треба да знају правила преговарања и начин да се међусобно слажу. Многи психолошки приступи парове уче доброј комуникацији, али и начинима на који се сукоб или неслагање могу ријешити на најбољи могући начин. Слиједе њихови савјети.

Будите директни

Научите да јасно изразите шта вам треба и како се осјећате. Партнер не може да чита ваше мисли - он мора да чује вашу истину. Иако понекад исказивање осјећања може да повриједи или наљути вољену особу, важно је бити искрен. Ако не изразите осјећања, огорченост расте, а веза пати.

Жика Јакшић

Сцена

Жика Јакшић купио гробно мјесто поред Саше Поповића

Ставите фокус на садашњост

У сукобу је важно чути партнера и бити спреман да он чује вас. Враћање у прошлост да бисте доказали поенту ријетко је дјелотворно - боље је фокусирати се на оно што се управо догодило. Ако се ради о понављајућем проблему, треба га ријешити. Потискивање проблема често доводи до излива бијеса умјесто здраве комуникације.

Не држите предавања

Нико не воли кад му се намећу савјети или држе предавања. Она често активирају одбрамбени механизам и могу изазвати бурну реакцију. Умјесто тога, користите сарадњу и конструктивне стратегије у рјешавању сукоба и нађите обострано прихватљиво рјешење.

Пао авион-Турска

Свијет

Свијет

Анкара потврдила трагедију: Покренута истрага због пада авиона

Избјегавајте осуде и критике

Критике и осуде често изазивају сукобе. Кад их износите, оне код партнера стварају додатни отпор. Запамтите, овакво понашање, нарочито ако се често понавља, удаљава партнере.

Будите искрени

Ништа не јача љубавни однос као искреност. Искривљавање чињеница, претјеривање или уљепшавање приче само стварају додатну сумњу код партнера. Зато је изузетно важно бити прецизан и искрен, тако се гради повјерење.

Изнесите проблем без околишања

Преоптерећивање партнера детаљима може га уморити. Већина људи жели да чује поенту - зато будите јасни и конкретни. Ако партнер жели додатне информације, питаће вас. Додавање неважних детаља и понављање истих ствари само одвлачи пажњу.

horoskop

Занимљивости

Само ова 3 знака хороскопа имаће непрекидан талас среће све до краја године

Не сваљујте кривицу на другога

Окривљавање партнера изазива одбрамбену и бурну реакцију и узвраћање. Комуникација без кривице омогућава искрен дијалог и рјешавање проблема.

Активно слушање

Лако је истрести се на партнера, теже је слушати. Активно слушање значи користити сва чула како бисте заиста чули партнера. Покажите интерес невербално (контактом очима, климањем главом) и вербално ("да", "разумијем") да бисте га подстакли да настави. Слушање чини барем половину добре комуникације. Понекад није битно шта кажете, него што чујете.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Русија-Бјелорусија 5

Свијет

Свијет

У руској војсци формиран нови род војске

Тражите рјешење, није важно да будете у праву

Да ли бисте радије били у праву или срећни? Фокусирање на рјешавање сукоба и коришћење правих алата води до блискости. Разлике су нормалне, али добра комуникација је основа рјешења проблема.

