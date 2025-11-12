Анкара потврдила трагедију: Покренута истрага због пада авиона

Извор:
Анкара је данас, 12.новембра, потврдила смрт двадесет турских војника у војном теретном авиону који се јуче срушио у источној Грузији.
Турско Министарство одбране објавило је имена и фотографије жртава, али се још није огласило о могућим узроцима пада авиона Ц-130.
"Наши херојски саборци постали су мученици 11. новембра 2025. године", наводи се у саопштењу објављеном у име министра националне одбране Јашара Гулера, које је пренијела државна телевизија ТРТ.
Турске власти су саопштиле и да је турски тим почео истрагу олупине војног авиона у 6.30 ујутру по локалном времену, у координацији са грузијским властима.
Сви чланови посаде, њих 20, турског војног транспортног авиона Ц-130 погинули су у паду авиона на граници Грузије и Азербејџана. Авион Ц-130 полетио је из Азербејџана и враћао се у Турску када се срушио, навело је раније турско Министарство одбране.
Предсједник Турске Реџеп Тајип Ердоган изразио је "дубоку тугу" и саучешће породицама погинулих.
Предсједник Азербејџана Илхам Алијев такође је упутио саучешће Ердогану, истичући да је несрећа "трагичан губитак војника" и изражавајући солидарност у овом тренутку бола.
Грузијско Министарство унутрашњих послова саопштило је да се авион срушио у општини Sighnaghi, близу границе с Азербејџаном и да је покренута истрага.
Покренута је потрага и спасилачка операција у координацији с азербејџанским и грузијским властима.
Ц-130 Херцулес, који производи америчка компанија "Lockheed Maetin", има четири мотора и намијењен је за војне транспортне задатке.
Авион је дизајниран за слијетање и полијетање са неуређених или полууређених писта, а користи се за превоз војног терета, трупа и евакуацију, преноси Танјуг.
