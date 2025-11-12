Logo
Large banner

Анкара потврдила трагедију: Покренута истрага због пада авиона

Извор:

Танјуг

12.11.2025

08:58

Коментари:

0
Анкара потврдила трагедију: Покренута истрага због пада авиона
Фото: Tanjug/AP Photo/Zurab

Анкара је данас, 12.новембра, потврдила смрт двадесет турских војника у војном теретном авиону који се јуче срушио у источној Грузији.

Турско Министарство одбране објавило је имена и фотографије жртава, али се још није огласило о могућим узроцима пада авиона Ц-130.

"Наши херојски саборци постали су мученици 11. новембра 2025. године", наводи се у саопштењу објављеном у име министра националне одбране Јашара Гулера, које је пренијела државна телевизија ТРТ.

Турске власти су саопштиле и да је турски тим почео истрагу олупине војног авиона у 6.30 ујутру по локалном времену, у координацији са грузијским властима.

Сви чланови посаде, њих 20, турског војног транспортног авиона Ц-130 погинули су у паду авиона на граници Грузије и Азербејџана. Авион Ц-130 полетио је из Азербејџана и враћао се у Турску када се срушио, навело је раније турско Министарство одбране.

Предсједник Турске Реџеп Тајип Ердоган изразио је "дубоку тугу" и саучешће породицама погинулих.

Предсједник Азербејџана Илхам Алијев такође је упутио саучешће Ердогану, истичући да је несрећа "трагичан губитак војника" и изражавајући солидарност у овом тренутку бола.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Русија-Бјелорусија 5

Свијет

У руској војсци формиран нови род војске

Грузијско Министарство унутрашњих послова саопштило је да се авион срушио у општини Sighnaghi, близу границе с Азербејџаном и да је покренута истрага.

Покренута је потрага и спасилачка операција у координацији с азербејџанским и грузијским властима.

Ц-130 Херцулес, који производи америчка компанија "Lockheed Maetin", има четири мотора и намијењен је за војне транспортне задатке.

Авион је дизајниран за слијетање и полијетање са неуређених или полууређених писта, а користи се за превоз војног терета, трупа и евакуацију, преноси Тан‌југ.

Подијели:

Тагови:

авион

Turska

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

У руској војсци формиран нови род војске

Свијет

У руској војсци формиран нови род војске

3 ч

0
Детонација ракете Фламинго

Свијет

Издигла се печурка: Украјинци лансирали Фламинга

3 ч

0
Трамп: Било које од моје дјеце може да буде предсједник у будућности

Свијет

Трамп: Било које од моје дјеце може да буде предсједник у будућности

3 ч

0
Дрвена конструкција пала на погребну поворку, повријеђене 84 особе

Свијет

Дрвена конструкција пала на погребну поворку, повријеђене 84 особе

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

59

Захарова: Британија не бира

11

56

Митрополиту Методију пријети затвор ако не преда споменик Павла Ђуришића

11

52

У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота

11

46

Ударио пјешака на пјешачком!

11

44

Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner