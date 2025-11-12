Logo
Sputnjik

12.11.2025

08:54

У руској војсци формиран нови род војске
Фото: Tanjug / AP

У Оружаним снагама Руске Федерације званично су формиране трупе беспилотних система.

Пуковник Сергеј Иштуганов је поручио да је утврђена структура новог рода војске.

Новак Ђоковић

Тенис

Новак Ђоковић послао моћну поруку: Није ме брига

- Одређена је структура новог рода војске, именован је начелник трупа беспилотних система, створени су органи војног управљања на свим нивоима. Формирани су формацијски пукoви и друге јединице. Борбени рад јединица беспилотних система води се по јединственом плану и у сарадњи са другим јединицама групација војске - истакао је Иштуганов.

Он је раније предложио да се формирају ове снаге и позвао да се напори усмјере на унапређење тактико-техничких карактеристика дронова - прије свега у погледу повећања домета примјене, аутономије и отпорности на сметње.

