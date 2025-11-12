Logo
Ево како да очистите ваше јастуке од прљавштине без прања

Крстарица

12.11.2025

08:42

Ево како да очистите ваше јастуке од прљавштине без прања

Прање јастука некада дјелује као прави подухват…Јастуци и јоргани су предмети који се перу свега неколико пута годишње јер машина за веш може уништити њихово пуњење.

Од прљавштине ови предмети се штите навлакама, а које је неоходно редовно чистити. Али, и поред платнених јастучница и навлака, на јастуцима се накупе прашина, зној и гриње. Ипак, постоји врло једноставан начин да их се ријешите и то без прања!

Линдзи, мама и самопрозвана „краљица чишћења“ је подијелила супер трик који уклања прљавштину са ових предмета за тили час!

„Прање јастука може бити прилично дуготрајан поступак, па зашто да их не освјежите с времена на вријеме. И то, врло једноставним ‘провлачењем’ кроз програм за сушење у машини за веш? На јастуцима се накупљају мртва кожа, гриње и прашина, због чега временом могу да постану скоро дупло тежи“, написала је уз видео који је подијела на Инстаграму и који открива њен тајни метод.

„Брзински програм сушења од 20 минута у машини за веш освјежиће јастук јер је топлота одличан начин да се убију клице и бактерије. Не заборавите да јастук треба да мијењате сваке двије године и користите јастучнице како би их заштитили од флека. Ако вам јастук више не пружа добру потпору и постао је ‘квргав’, вјероватно вам је потребан нови“, написала је.

Предности овог трика

Када је у питању одржавање хигијене и чистоће у домаћинству, овај трик се показао као једноставан, али ефикасан начин за продужење вијека трајања јастука и очување хигијене окружења за спавање. Овај једноставан трик привукао је пажњу неколико хиљада људи, а многи планирају да испробају ову методу како би освежили своје јастуке.

– Ово је одлично!

– Хвала што сте са нама подијелили овај савршен трик.

– Каква коинциденција, баш сам то планирала данас да пробам са својим јастуком и сада видим ово!

– Испробавам колико вечерас – били су неки од коментара на мрежама.

jastuk

