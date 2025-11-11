Logo
Уз помоћ овог старинског рецепта ојачајте имунитет пред зиму

11.11.2025

16:45

Кисели купус
Пржени кисели купус је јело које су некад давно припремале наше баке а које се, на жалост полако заборавља.

Старински рецепт по коме се пржени кисели купус припрема много брже од подварка, има сјајан укус, а може да се комбинује и са другим јелима рецимо са куваним кромпиром или пире кромпиром.

Кисели купус је изузетно здрав и има много више витамина Ц у односу на лимун зато је пожељно и јести га што више током хладних дана како бисте ојачали имунитет. Ово је најбољи природни начин да се заштите од вируса током зиме.

Осим тога током саме ферментације односно кисељена ово поврће ствара услове за раст корисних пробиотика који утичу на здравље цријева.

Поред већ добро познатих јела од киселог купуса постоји и јело које су некад давно припремале наше баке а које се, на жалост полако заборавља. У питању је пржени кисели купус који је сличан подварку а опет другачији.

Има сјајан укус, а може да се комбинује и са другим јелима рецимо са куваним кромпиром или пире кромпиром. По жељи можете додати суво месо, димљене кобасице или као у нашем рецепту суву сланину.

Састојци:

1 главица киселог купуса

200 мл уља

1 главица црног лука

300 г свежег меса по избору

200 г сувог меса (сланина, кобасица, суви врат )

бибер, бијели лук у праху

першунов лист и босиљак

ловоров лист

Припрема:

Исјеците кисели купус као за подварак, потопите са 1 литром воде и оставите да одстоји 30 минута, а потом га добро исцједите.

У дубљу шерпу динстајте црни лук на уљу, додајте на коцкице исјечено месо, наспите воду и оставите да се месо добро скува.

Додати оцјеђен купус, зачине и сипајте око 1 л воде и оставите да се купа поклопљено на тихој ватри. Додајте зачине и све добро измешајте.

Након што вода потпуно уври додајте мало уља и наставите да пржите купус 10 минута.

Додајте сјецкану суву сланину и наставите да пржите купус док не добије фину златно жућкасту боју.

Можете га послужити уз кромпир пире, преноси Крстарица.

Рецепт

kiseli kupus

