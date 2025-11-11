Када перете зимску јакну убаците само једну ствар у веш машину и биће као нова

Извор:
Искусне домаћице откриле су сјајан трик за прање перјаних јакни. Поступак је крајње једноставан, а ако се придржавате свих упутстава, грудвице перја се неће појавити – чак и када перете зимску јакну код куће.
На етикетама појединих јакни јасно пише да нису погодне за прање у веш машини и да их треба носити на хемијско чишћење. Ипак, код неких модела дозвољено је и ручно и машинско прање. Проблем настаје јер се током прања у машини перје често згрудва, што знатно отежава сушење и може покварити изглед јакне.
За ову ситуацију жене имају провјерен трик – једноставан, али изузетно ефикасан.
Једна дјевојка поставила је питање како да правилно одржава своју зимску јакну јер јој се приликом прања у машини на 30 степени потпуно „изгрудвала“ и „издувала“. Ево који савјет је добила.
– Све перјане јакне перем са три тениске лоптице, то је правило. Чак и на једној јакни из Америке на етикети на унутрашњој страни стоји детаљно објашњење. Касније иде у сушилицу са све тим лоптицама (можете овај корак и прескочити ако немате сушилицу), и буде сасвим нормалног облика кад се осуши, као и прије прања – написала је једна корисница форума ана.рс, а многе су се одмах сложиле да овај трик заиста „ради“.
„Растресе перје и јакна буде у почетном стању кад се извади из машине и осуши. Не скупљају се громуљице као када се пере без лоптица“, појаснила је друга чланица.
Поред тениских лоптица без којих више нећете никад прати зимске јакне, ево још неколико корисних савјета.
Перјана јакна се током прања надује и заузме већину простора унутар бубња стога немојте препунити машину и перите само једну јакну.
Пожељно је да јакне од перја перете с течним детерџентом за осјетљиво рубље или специјализованим детерџентом за овај тип одјеће.
Свака машина има другачије програме, али за прање јакни од перја увијек бирајте оне за осјетљиво рубље током којег температура воде не прелази 30 или 40 степени.
Јакне од перја не морате да перете више од једном или максимално два пута годишње, а када их перете немојте користити центрифугу.
Ако перете зимску јакну код куће, не морате да бринете због грудвица перја и отежаног сушења. Уз једноставан трик који користе искусне домаћице, јакна ће задржати свој облик, остати мекана и изгледати као нова. Придржавање ових смјерница штеди вријеме, новац и продужава вијек вашег омиљеног зимског комада.
