Трикови помоћу којих ће се рачуни за струју драстично смањити

Телеграф

10.11.2025

13:30

Трикови помоћу којих ће се рачуни за струју драстично смањити
Међу највећим потрошачима у домаћинству су клима-уређај, термоакумулациона пећ, рерна, веш-машина и машина за прање судова, због чега на њих треба да обратите посебну пажњу, уколико желите знатну уштеду у мјесечном буџету.

На потрошњи клима-уређаја можете уштедјети тако што смањите температуру хлађења: на само једном нижем степену можете уштедјети око три одсто струје.

Ако веш перете на 40 степени, а не на 60, машина ће трошити двоструко мање струје. Такође, угасите шпорет или рерну неколико минута прије краја, јер ће се храна кувати или пећи још неко вријеме док се уређај хлади.

Велики потрошачи су и фрижидер и замрзивач, посебно зато што су у струју укључени стално. Значи, ту немате могућност да искључите уређај, али уштедјећете ако мало смањите температуру хлађења.

Струју можете уштедјети и ако смањите количину робе коју пеглате, иако то не значи да морате да излазите изгужвани. Покушајте да одолите пеглању пешкира, постељине, кухињских крпа…

Такође, замијените обичне сијалице штедљивим или ЛЕД сијалицама јер оне троше до 80 одсто мање енергије и трају око десет пута дуже од обичних.

1. Планирајте

Кад год можете, оброке кувајте на велико, за два-три дана. Није иста потрошња струје ако укључујете шпорет сваки дан или, рецимо, једанпут до двапут недјељно.

2. Искључите уређаје из утичнице

Не остављајте уређаје на чекању него их искључите из утичница. На примјер, ТВ троши до 24 одсто енергије иако је угашен. Око шест одсто струје у домаћинству одлази на уређаје у стенд-бај функцији.

3. Пазите на температуру

Пазите да вам врата фрижидера нису дуго отворена, јер ће иначе много топлоте ући унутра. Уређај ће у том случају поново морати да спусти температуру каква је иначе, а за то ће повући додатну количину струје.

4. Фрижидер на хладно

Ставите фрижидер на што хладније мјесто у кући. Ове уређаје не излажите сунчевом зрачењу. Хладнији простор значи већу уштеду енергије, јер сваки степен мање смањује потрошњу струје и до шест одсто.

5. Веш-машину прикључите на топлу воду

Ако је могуће, веш-машину прикључите на довод топле воде, а не хладне, јер највише струје веш-машина и машина за прање судова потроше управо на загријавање воде.

6. Пазите на величину посуђа

Величину посуде прилагодите количини хране коју кувате. Ако мало хране ставите у превелику посуду, потрошићете превише енергије.

7. Избјегавајте „стенд-бај“ режим рада

Ако је могуће, електричне уређаје немојте држати у „стенд-бај“ начину рада (најчешће црвена лампица) јер се тако потроши и до осам одсто електричне енергије годишње.

8. Искључујте рачунаре кад их не користите

Када не користите рачунар обавезно га искључите. Ако и мора остати укључен, онда бар угасите монитор, јер највећа потрошња енергије код рачунара отпада управо на тај уређај.

9. Не остављајте пуњаче укључене

Неки пуњачи за мобилне телефоне, фото-апарате, рачунаре… настављају да троше електричну енергију и након што их одвојите од уређаја који сте пунили. Зато их обавезно искључите из утичнице кад их не користите.

10. Краће се туширајте

Вријеме туширања скратите на испод пет минута. Избјегавајте и купање у кади, јер туширањем ћете трошити упола мање струје и воде него купањем.

Струја

štednja

