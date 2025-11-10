Logo
Large banner

Од сриједе неће бити могуће плаћати овим картицама

Извор:

АТВ

10.11.2025

13:14

Коментари:

0
Од сриједе неће бити могуће плаћати овим картицама

Иако је Загребачка банка раније обавијестила кориснике да ће плаћања Виза картицама Загребачке банке бити могућа до 15. октобра 2025, тај рок продужен је до 12. новембра.

Такво обавјештење ау, наиме, добили корисници путем мејла, уз вијести о новим погодностима Заба Мастеркард картица.

Загребачка банка је свим својим клијентима, како индивидуалним тако и пословним, током 2024. године доставила на адресу нове Мастеркард картице као замјену за постојеће Виза картице.

ILU-ŽENA-PARE-HOROSKOP-180925

Занимљивости

Ова четири знака неће знати шта ће са парама у наредној години

Ова промјена усклађује се с глобалним трендовима у банкарском сектору и циља на побољшање сигурности и корисничког искуства.

Активација Мастеркард картица једноставна је и доступна путем банкоматских услуга, онлајн банкарства или личном посјетом пословници.

За додатне информације и подршку током прелаза, клијенти се могу обратити корисничкој служби Загребачке банке.

Подијели:

Тагови:

platne kartice

kreditne kartice

banka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сара Ћирковић шампионка Европе за млађе сениоре

Остали спортови

Сара Ћирковић шампионка Европе за млађе сениоре

48 мин

0
Тадић: Судар пропагандних лажи из политичког Сарајева и истине из Бањалуке

Република Српска

Тадић: Судар пропагандних лажи из политичког Сарајева и истине из Бањалуке

59 мин

0
Опрез: Манијак вреба жене у WC-у тржног центра

Србија

Опрез: Манијак вреба жене у WC-у тржног центра

59 мин

0
Жена пала са блатобрана, прегазио је трактор

Регион

Жена пала са блатобрана, прегазио је трактор

1 ч

0

Више из рубрике

Жена пала са блатобрана, прегазио је трактор

Регион

Жена пала са блатобрана, прегазио је трактор

1 ч

0
Ловац пунио пушку, па упуцао мушкарца у главу

Регион

Ловац пунио пушку, па упуцао мушкарца у главу

1 ч

0
Стране новине више се не могу купити у Хрватској

Регион

Стране новине више се не могу купити у Хрватској

1 ч

0
Прокоцкао паре које није имао, ојадио газду за више од 30.000 КМ

Регион

Прокоцкао паре које није имао, ојадио газду за више од 30.000 КМ

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

54

Какво нас вријеме очекује сутра?

13

53

Предвиђене субвенције од 250.000 КМ домовима пензионера Бањалука и Требиње

13

49

Никола Саркози излази из затвора

13

49

Лукашенко: "Орешник" неће бити стациониран на једном мјесту у Бјелорусији

13

41

Ова земља је увела возачку дозволу на мобилној апликацији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner