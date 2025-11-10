Од сриједе неће бити могуће плаћати овим картицама

Извор:
АТВ
10.11.2025
13:14
Коментари:0
Иако је Загребачка банка раније обавијестила кориснике да ће плаћања Виза картицама Загребачке банке бити могућа до 15. октобра 2025, тај рок продужен је до 12. новембра.
Такво обавјештење ау, наиме, добили корисници путем мејла, уз вијести о новим погодностима Заба Мастеркард картица.
Загребачка банка је свим својим клијентима, како индивидуалним тако и пословним, током 2024. године доставила на адресу нове Мастеркард картице као замјену за постојеће Виза картице.
Занимљивости
Ова четири знака неће знати шта ће са парама у наредној години
Ова промјена усклађује се с глобалним трендовима у банкарском сектору и циља на побољшање сигурности и корисничког искуства.
Активација Мастеркард картица једноставна је и доступна путем банкоматских услуга, онлајн банкарства или личном посјетом пословници.
За додатне информације и подршку током прелаза, клијенти се могу обратити корисничкој служби Загребачке банке.
Најновије
Најчитаније
13
54
13
53
13
49
13
49
13
41
Тренутно на програму