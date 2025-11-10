Опрез: Манијак вреба жене у WC-у тржног центра

Извор:
Застрашујуће искуство из једног новосадског тржног центра објавила је храбра дјевојка на друштвеним мрежама како би апеловала да све жене, дјевојке, а поготово дјевојчице додатно обрате пажњу.
Под пуним именом и презименом, она је подијелила хорор који јој се догодио у женском тоалету.
"На 0 левелу ме је одрастао мушкарац од 30-35 година гледао од горе/преко из кабине поред, у ЖЕНСКОМ WC-у. Не знам како је ушао ту, како га нико није примјетио, нити колико дуго је био ту тачно. Али једно знам: био је закључан у кабини у женском WC-у, попео се на WC шољу и гледао жене, дјевојчице, дјевојке, лијево и десно преко тих ограда од кабина", навела је на самом почетку.
Како је написала, она је док се пресвлачила пуком срећом схватила да нешто није у реду.
"Да СЛУЧАЈНО нисам погледала горе, не бих га видјела јер сам доста ниска. Погледала сам случајно горе, када сам већ била без горњег дијела одјеће (јер сам ушла да се пресвучем у кабину тоалета) и видјела га како гледа у мене. Брзо се спустио доле. Обукла сам се брзо, у паници изјурила напоље и покушала да уђем у његову кабину, да га истјерам напоље, али је држао врата ногама. Изјурила сам из WC-а да нађем дечка који је био у мушком WC-у у том моменту, у паници и сузама сам му рекла да је мушкарац у женском WC-у и да ме је гледао док сам се пресвлачила", тврди.
Како је навела, услиједио је низ бурних реакција.
"Мушкарац је онда изашао убрзо, покушао да бјежи, показала сам прстом у њега да покажем дечку ко је и даље је ескалирало баш. Имала сам апсолутни напад панике и дечко се суздржавао да га не убије од батина. Не сјећам се тачно шта се ту издешавало јер ми се доста вртјело у глави од панике и цијело тијело ми се тресло кроз сузе. Једино знам да се тај мушкарац отргао и отрчао, побјегао у једном моменту", каже дјевојка.
Ипак, док се први шок није још ни смирио, услиједио је наредни када су отишли да пријаве.
"Пријављено је одмах обезбјеђењу на пулту и речено нам је да ништа не могу да ураде и да једино пријавимо полицији, али да ни од тога реално нема ништа. Вратила сам се у тоалет да се умијем и прошла сам поред кабине у којој је он био и могу само рећи да је много, много тоалет папира било згужвано наоколо, тако да сви можемо претпоставити шта је радио док је гледао, кога је све већ гледао, непримјећен", написала је девојка, преноси "Мондо".
Она је имала посебан апел за све жене због којих је и одлучила да о свему проговори.
"Тако да вас молим, даме, мајке - пазите на себе у женским тоалетима и молим вас пазите на ваше мале дјевојчице, будите ето мало више опрезније надаље. Чувајте се и чувајмо се", написала је дјевојка у потресној исповијести.
Реакције су одмах ескалирале и људи су масовно изражавали шок и бијес што се тако нешто уопште и догодило, али и због реакције обезбјеђења (или мањка исте).
Јавили су се и неки који су радили као обезбјеђење у тржним центрима, сугеришући да радници ту немају никаква права да реагују, али и да се такве ствари нажалост дешавају чешће него што се и помишља, па је услиједили и неки савјети, међу којима треба издвојити:
"Уколико се некој жени не дај Боже деси ситуација као Вама мој је савјет да пробате да останете максимално смирене, позовете полицију и да сачекате ИСПРЕД тоалета док полиција не дође. Психопата нема други излаз, а ви сте заштићене у ходнику од потенцијалног напада јер Вас неко може на ходнику заштитити".
