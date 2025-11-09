Logo
Large banner

Хитно евакуисана позната робна кућа

Извор:

Б92

09.11.2025

21:58

Коментари:

0
Евакуисана ИКЕА у Београду
Фото: Б92

Огласио се аларм у робној кући ИКЕА Београд, након чега је извршена превентивна евакуација свих купаца, посјетилаца и запослених у робној кући.

Ипак, велике драме није било - испоставило се да је неко разбио аларм.

uvidjaj policija rs

Хроника

Језива несрећа: Двоје мртвих у судару два аута

Глас са аутомата се огласио послије аларма и тражи да сви одмах напусте робну кућу због "техничких проблема".

Контакт центар робне куће тренутно није доступан.

Како сазнаје "Б92", купци су спроведени кроз излазе за случај опасности.

Возач голфа направио хаос

Хроника

Шок снимак из БиХ: Изазвао удес, нокаутиран, па његов сувозач кренуо да гази људе

Убрзо су се запослени и купци вратили у ову робну кућу јер је проблем ријешен. Наиме, неко је разбио аларм и активирао га.

Робна кућа је наставила са уобичајеним активностима.

Подијели:

Тагови:

Икеа

евакуација

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Страх ме је: Зеленски тражио да НАТО уради исто што и у БиХ

Свијет

Страх ме је: Зеленски тражио да НАТО уради исто што и у БиХ

2 ч

0
Хорор у комшилуку: Отели дјевојку па је силовали

Регион

Хорор у комшилуку: Отели дјевојку па је силовали

2 ч

0
Цвијановић: Договор на релацији Бањалука-Вашингтон је да се ситуација стабилизује

БиХ

Цвијановић: Договор на релацији Бањалука-Вашингтон је да се ситуација стабилизује

3 ч

2
Томислав Вукомановић

Остали спортови

Вукомановић освојио појас побједом у Бањалуци

3 ч

0

Више из рубрике

Велика побједа Српске листе и српског народа

Србија

Велика побједа Српске листе и српског народа

1 ч

0
Двије особе ухапшене због давања и примања мита у вези са гласањем на Косову

Србија

Двије особе ухапшене због давања и примања мита у вези са гласањем на Косову

8 ч

0
Други круг локалних избора на КиМ

Србија

Други круг локалних избора на КиМ

14 ч

0
Умро Владимир Вукчевић

Србија

Умро Владимир Вукчевић

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

49

Нижу се трагедије у БиХ: Погинуо мушкарац

22

45

Трагичан крај потраге за професором Миланом: Тијело извучено из корита

22

43

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМЦИ Хаос у Кладуши направили отац и син

22

40

Харис Џиновић шокирао изјавом о кћерки и Мелини

22

25

Курти се огласио након дебакла на изборима: Журим да славим

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner