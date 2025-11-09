Хитно евакуисана позната робна кућа

Извор:
Огласио се аларм у робној кући ИКЕА Београд, након чега је извршена превентивна евакуација свих купаца, посјетилаца и запослених у робној кући.
Ипак, велике драме није било - испоставило се да је неко разбио аларм.
Глас са аутомата се огласио послије аларма и тражи да сви одмах напусте робну кућу због "техничких проблема".
Контакт центар робне куће тренутно није доступан.
Како сазнаје "Б92", купци су спроведени кроз излазе за случај опасности.
Убрзо су се запослени и купци вратили у ову робну кућу јер је проблем ријешен. Наиме, неко је разбио аларм и активирао га.
Робна кућа је наставила са уобичајеним активностима.
