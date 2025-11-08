Умро Владимир Вукчевић

Извор:
Први тужилац за ратне злочине Владимир Вукчевић преминуо је данас у 75. години.
То је за медије потврдио његов пријатељ и сарадник Бруно Векарић, преноси "Телеграф".
Вукчевић је рођен 1950. године у Београду гдје је завршио основну школу и гимназију. Одрастао је на Дедињу.
На београдском Правном факултету дипломирао је 1973. године, а правосудни испит положио је 1976. године.
За замјеника јавног тужиоца у Првом општинском јавном тужилаштву у Београду изабран је априла 1978. године.
