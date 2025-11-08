Logo
Умро Владимир Вукчевић

Телеграф

08.11.2025

13:29

Први тужилац за ратне злочине Владимир Вукчевић преминуо је данас у 75. години.

То је за медије потврдио његов пријатељ и сарадник Бруно Векарић, преноси "Телеграф".

Вукчевић је рођен 1950. године у Београду гдје је завршио основну школу и гимназију. Одрастао је на Дедињу.

На београдском Правном факултету дипломирао је 1973. године, а правосудни испит положио је 1976. године.

За замјеника јавног тужиоца у Првом општинском јавном тужилаштву у Београду изабран је априла 1978. године.

Таг:

In memoriam

