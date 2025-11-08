Дјевојчица преминула након што јој је позлило на тренингу

Извор:
Блиц
08.11.2025
12:18
Коментари:0
Синоћ послије 22 часа у Борчи догодила се трагедија када је дјевојчици (14) нагло позлило током тренинга.
Како је речено у Хитној помоћи, позив је примљен у 22.49 и на терен је одмах изашла екипа из Борче.
Дјевојчица је након што јој је позлило, превезена у Тиршову. Нажалост, према првим информацијама, она је јутрос преминула.
За сада није познато због чега је дјевојчици позлило и шта је узрок смрти, преноси Блиц.
