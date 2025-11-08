Logo
Дјевојчица преминула након што јој је позлило на тренингу

Извор:

Блиц

08.11.2025

12:18

Фото: Pixabay

Синоћ послије 22 часа у Борчи догодила се трагедија када је дјевојчици (14) нагло позлило током тренинга.

Како је речено у Хитној помоћи, позив је примљен у 22.49 и на терен је одмах изашла екипа из Борче.

Владимир Путин

Свијет

Путин именовао Санчика за замјеника министра одбране

Дјевојчица је након што јој је позлило, превезена у Тиршову. Нажалост, према првим информацијама, она је јутрос преминула.

За сада није познато због чега је дјевојчици позлило и шта је узрок смрти, преноси Блиц.

