Logo

Циклон направио хаос у Србији - улице под водом

Извор:

Агенције

07.11.2025

18:17

Коментари:

0
Поплаве у Лесковцу
Фото: Инстаграм

У посљедњих мјесец дана је неколико циклона произвело велику количину кише у јужном појасу Србије.

Нови, актуелни, циклон и овога пута производи неколико десетина литара по метру квадратном кише, усљед чега је дошло до плављења на територији Лесковца.

Удес у Клашницама

Хроника

Ауто преврнут: Тежак удес код Лакташа

Центар циклона је на западу Србије, а падавинска зона ће се до краја дана регенерисати у истим мјестима која су добила велику кишу претходне ноћи и прије подне, преноси Инстаграм страница "хаилз_србија".

Како се додаје, у најкишовитијим, изолованим, тачкама вриједност акумулиране кише може достићи вриједности близу 100 литара по метру квадратном.

Подијели:

Тагови:

poplava

Поплаве

ciklon

невријеме

Kiša

Србија

Leskovac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта су главни кривци за нездрав ваздух у БиХ?

БиХ

Шта су главни кривци за нездрав ваздух у БиХ?

1 ч

0
Ђоковић прегазио Ханфмана и изборио финале у Атини

Тенис

Ђоковић прегазио Ханфмана и изборио финале у Атини

1 ч

0
Додик: Бањалука и Београд ускоро повезани аутопутем

Република Српска

Додик: Бањалука и Београд ускоро повезани аутопутем

1 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Мађарска у потпуности подржава Трампове мировне напоре

1 ч

0

Више из рубрике

МУП упозорио грађане: Ми то никад не радимо

Србија

МУП упозорио грађане: Ми то никад не радимо

4 ч

0
Далибор који је убио жену и тијело сакрио у замрзивач у тренутку злочина био на наногици

Србија

Далибор који је убио жену и тијело сакрио у замрзивач у тренутку злочина био на наногици

7 ч

0
У Србији пада снијег, могућ и код нас

Србија

У Србији пада снијег, могућ и код нас

7 ч

0
Одложено суђење Мирославу Алексићу

Србија

Одложено суђење Мирославу Алексићу

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

44

Обављена обдукција још двије жртве пожара, познати узроци смрти

19

42

Ковачевић: Из дневног боравка у Албанији и Њемачкој поништавају изборну вољу Срба

19

41

Нови погон „Перутнине птуј“ вриједан 15 милиона км

19

32

50 година рада Универзитета у Бањалуци

19

20

Како Република Српска данас изгледа у очима свијета?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner