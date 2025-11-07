Циклон направио хаос у Србији - улице под водом

Извор:
07.11.2025
18:17
У посљедњих мјесец дана је неколико циклона произвело велику количину кише у јужном појасу Србије.
Нови, актуелни, циклон и овога пута производи неколико десетина литара по метру квадратном кише, усљед чега је дошло до плављења на територији Лесковца.
Центар циклона је на западу Србије, а падавинска зона ће се до краја дана регенерисати у истим мјестима која су добила велику кишу претходне ноћи и прије подне, преноси Инстаграм страница "хаилз_србија".
Како се додаје, у најкишовитијим, изолованим, тачкама вриједност акумулиране кише може достићи вриједности близу 100 литара по метру квадратном.
