Logo

Одложено суђење Мирославу Алексићу

Извор:

Телеграф

07.11.2025

11:32

Коментари:

0
Одложено суђење Мирославу Алексићу

У Вишем суду у Београду данас је одложено суђење власнику школе глуме Мирославу Алексићу, оптуженом за силовање и сексуално узнемиравање неколико полазница те школе.

Суђење је одложено на неодређено, због изостанка оптуженог, чије здравствено стање се, како је рекао његов бранилац, погоршало. Бранилац оптуженог је навео да Алексић нема снаге да говори, због чега адвокати разговарају са његовом супругом.

Судија је наложио ново вјештачење на околност да ли је Алексић способан да прати суђење, након чега ће заказати нови термин суђења.

Ово суђење је неколико пута одложено, а Алексић је последњи пут присуствовао суђењу крајем децембра прошле године.

Алексић је оптужен за четири кривична дјела силовања, од тога два у продуженом трајању и пет кривичних дјела полног узнемиравања, од чега су два такоде квалификована у продуженом трајању.

Њега је прва за сексуално злостављање пријавила глумица Милена Радуловић, а убрзо се оптужбама против њега придружила Ива Илинчић, а затим и друге дјевојке.

Ухапшен је 16. јануара 2021. године и до 10. септембра исте године је био у притвору, који му је тада замијењен кућним притвором уз елекронски надзор, након чега му је 10. марта 2022. године укинут и кућни притвор и сада се брани са слободе.

(Телеграф)

Подијели:

Таг:

Miroslav Mika Aleksić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Мађарска ће са САД потписати споразум о сарадњи у области нуклеарне енергије

3 ч

0
Због паркинг папака у Сарајеву, Хитне помоћи и ватрогасаца нису могли на интервенцију

Друштво

Због паркинг папака у Сарајеву, Хитне помоћи и ватрогасаца нису могли на интервенцију

3 ч

0
Преминуо познати филмски редитељ

Култура

Преминуо познати филмски редитељ

3 ч

0
Жена у шуми пронашла кутију са 300.000 евра: Поступила поштено, па завршила на суду

Свијет

Жена у шуми пронашла кутију са 300.000 евра: Поступила поштено, па завршила на суду

3 ч

0

Више из рубрике

Фотографија приказује сипање горива у аутомобил, на бензинској пумпи

Србија

Ово су нове цијене горива у Србији

4 ч

0
Родитељи Косте К. и школа ''Владислав Рибникар'' морају платити 780.000 КМ породици убијене дјевојчице

Србија

Родитељи Косте К. и школа ''Владислав Рибникар'' морају платити 780.000 КМ породици убијене дјевојчице

1 д

0
ФИФА казнила Фудбалски савез Србије са 87.500 франака

Србија

ФИФА казнила Фудбалски савез Србије са 87.500 франака

1 д

0
Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko

Србија

Боцан-Харченко: Проблем Дејтонског споразума је његово кршење од самог потписивања

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

30

Ових 9 особина насљеђујемо од баки и дједова

14

28

Сузана Јовановић се огласила након вијести да постаје бака

14

23

Брисел увео визе Русима, Захарова: Шта ће им туристи када имају мигранте и Украјинце

14

23

Најновије ажурирање: Како Гугл жели да вас спријечи да користите ChatGPT

14

11

Савјети произвођача: Како мањак горива штети вашем аутомобилу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner