Одложено суђење Мирославу Алексићу

У Вишем суду у Београду данас је одложено суђење власнику школе глуме Мирославу Алексићу, оптуженом за силовање и сексуално узнемиравање неколико полазница те школе.
Суђење је одложено на неодређено, због изостанка оптуженог, чије здравствено стање се, како је рекао његов бранилац, погоршало. Бранилац оптуженог је навео да Алексић нема снаге да говори, због чега адвокати разговарају са његовом супругом.
Судија је наложио ново вјештачење на околност да ли је Алексић способан да прати суђење, након чега ће заказати нови термин суђења.
Ово суђење је неколико пута одложено, а Алексић је последњи пут присуствовао суђењу крајем децембра прошле године.
Алексић је оптужен за четири кривична дјела силовања, од тога два у продуженом трајању и пет кривичних дјела полног узнемиравања, од чега су два такоде квалификована у продуженом трајању.
Њега је прва за сексуално злостављање пријавила глумица Милена Радуловић, а убрзо се оптужбама против њега придружила Ива Илинчић, а затим и друге дјевојке.
Ухапшен је 16. јануара 2021. године и до 10. септембра исте године је био у притвору, који му је тада замијењен кућним притвором уз елекронски надзор, након чега му је 10. марта 2022. године укинут и кућни притвор и сада се брани са слободе.
