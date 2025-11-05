ФИФА казнила Фудбалски савез Србије са 87.500 франака

Извор:
СРНА
05.11.2025
22:30
Коментари:0
Дисциплинска комисија Свјетске фудбалске федерације /ФИФА/ казнила је Фудбалски савез Србије /ФСС/ новчано са 87.500 швајцарских франака, као и дјелимичним затварањем трибина за утакмицу посљедњег кола квалификација за Свјетско првенство против Летоније у Лесковцу.
ФСС је кажњен због дешавања на утакмици против Албаније, која је 11. октобра побједила у Србију у Лесковцу и мечу Групе К квалификација за Свјетско првенство.
Фудбалском савезу Србије изречена је новчана казна у износу од 87.500 швајцарских франака због непримјереног понашања навијача током интонирања националних химни и дискриминаторног понашања дијела публике током утакмице.
"Изеречена је и мјера дјелимичног затварања најмање 25 одсто капацитета трибина на наредној утакмици А репрезентације Србије у оквиру ФИФА такмичења, против Летоније у Лесковцу", саопштио је ФСС.
Из ФСС истичу да неће преузети на себе организовану продају улазница за гостујући сектор на стадиону "Вембли", нити одговорност за понашање навијача на предстојећој утакмици са репрезентацијом Енглеске, која је на програму 13. новембра.
"Фудбалски савез Србије апелује на све навијаче да поштују прописе и фер-плеј принципе, као и да подршком помогну репрезентацији у спортском духу и без инцидената", наведено је у саопштењу.
Тренутно на програму