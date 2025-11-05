Боцан-Харченко: Проблем Дејтонског споразума је његово кршење од самог потписивања

Извор:
Амбасадор Русије у Србији Александар Боцан-Харченко поручио је вечерас да је основни проблем Дејтонског споразума прије 30 година и данас тај што су западне земље почеле да га крше док се мастило на њему још није осушило.
Боцан-Харченко је на Међународној конференцији "Дејтон-30", посвећеној обиљежавању 30 година Дејтонских споразума у Руском дому у Београду указао да су одмах након потписивања услиједили разни трикови и преваре.
Он је нагласио да, између осталог, Американци нису доставили оргинал карата, као и да је било прекршаја у току територијалног разграничења.
"Најгрубље кршење Дејтонског споразума које је било почетак перманентне кризе у БиХ и то може да се сматра извором данашње кризне ситуације јесте давање високом представнику такозваних ванредних бонских овлашћења годину дана и нешто након потписивања Дејтонског мировног споразума", рекао је Боцан-Харченко.
Он је нагласио да је Русија на крају дала сагласност за то и да о томе данас може да говори само са жаљењем.
"То је превара. То је било најгрубље могуће прецртавање Дејтонског споразума и трансформација процеса мирног регулисања у процес утврђивања постављања протектората у БиХ. Таква је реалност. А након тога је услиједио механизам као што су бонска овлашћења, услиједиле су разне одлуке које су биле против Српске", рекао је Боцан-Харченко.
Руски амбасадор у Београду је навео да је такав однос одговарао интересима САД због низа разлога.
"Међу разлозима је стварање сталног притиска и креирање проблема за Београд, а боље рећи за српски народ. Дуготрајна ситуација управљене кризе у БиХ била је потребна да би се вршио притисак, да би се манипулисало и Бриселом и ЕУ. То су ствари које су очигледне и које многи знају", рекао је Боцан-Харченко.
Он је додао да је Дејтон важан, прије свега за стабилизацију.
"Схватање Дејтона, схватање проблема Дејтона, не понављање тих проблема, укључујући и имплементацију, утиче на регулисање кризе и све утиче на регулисање савремених кризе и укупне ситуације", указао је Боцан-Харченко.
Предсједник Фонда "Горчаков" који је организатор конференције, Леонид Драчевски рекао је да је она изузетно важна јер од научног приступа и анализе Дејтона зависи и судбина БиХ.
"Судбина БиХ треба да зависи искључиво од воље народа који живи на њеној територији", рекао је Драчевски.
Он је нагласио да судбину БиХ не може да креира нелегитимни високи представник и додао да, када Русију оптужују да крши Дејтонски споразум, само треба истаћи ту чињеницу.
Скупу се путем видео-бима обратио потпредсједник државне Думе Федералне скупштине Руске Федерације Петр Толстој.
На скупу, између осталих, учествују министар за научно технолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран, амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш, професор Витомир Поповић.
Скупу у Руском дому присуствује и потпредсједник Народне скупштине Републике Српске Ања Љубојевић, шеф Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић, угледни адвокати, политички аналитичари, историчари и дипломате.
Међународна конференција поводом 30 година од потписивања Дејтонског споразума претходно је у организацији Фондација за подршку јавној дипломатији "А. М. Горчаков" из Москве одржана у Бањалуци.
