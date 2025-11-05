Суфинансирањем стамбено збринути млади парови у Добоју

Аутор:Божана Живановић
05.11.2025
19:39
Коментари:0
До стана су дошли повољно уз субвенцију града, плаћајући свега 30 или 50 одсто вриједности. Након само неколико година, некретнина је прешла у њихово власништво. Услов за то је био да добију троје дјеце, а три млада добојска брачна пара су то и испунила.
“Троје дјеце, Милица има 5 година, Лазар има 3 и беба 2 мјесеца", рекла је Слађана Цвијановић Михајловић.
“Значи нам пуно, овако кад би купили стан и то све. Моро би бит кредит не би били у прилици никако да купимо сами своју некретнину”, истиче Антонела Бандић.
Сада је имају, а могу и да је прометују. Власништво није било приоритет, жељели су причају младе Добојлије велике породице. Сва три пара планирају проширење.
“Обзиром да смо ми добили стан од 67 квадрата ми немамо потребу за продајом тог стана јер је нама сасвим услован да наставимо живот у њему. За проширење породице ми се надамо, сад кад ће бити то не знамо”, рекла је Јелена Марјановић.
Град Добој у пет јавних позива додијелио је 83 стана. Добојска адреса и до 30 година старости, били су неки од услова. Само пет парова платило је половину вриједности, остали су бирали модел по којем град плаћа 70 одсто.
“За реализацију овог пројекта субвенционисања станова за младе брачне парове град Добој је издвојио нешто више од 4 милиона марака из буџета града у том периоду”, истиче градоначелник Добоја Дијана Каленић.
План града да додијели 100 станова зауставио је скок цијена на тржишту некретнина. Квадрат стана од 2019. када је пројекат започет порастао је више него дупло. Због тога траже модалитете за наставак пројекта додјеле станова младим.
