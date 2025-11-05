Хрвати оптужују Исламску заједницу: Граде без дозволе гдје стигну

Извор:
Клуб Хрвата Градског вијећа Града Мостара поставља јавно питање: „Подржава ли Клуб Бошњака кршење законских прописа Федерације БиХ и изравно кршење Дејтонског мировног споразума…“
„Према Дејтонском мировном споразуму, Централна градска зона представља подручје Града Мостара које је под непосредном надлежношћу градске управе. Свака градња у том подручју мора бити у складу с надлежним законима и просторним планом Града Мостара, а поступање мимо тога представљало би кршење закона Федерације БиХ и Дејтонског мировног споразума. У том смислу, не постоји правни основ за позивање на дискриминацију било којег народа“, саопштио је Клуб Хрвата Градског вијећа Града Мостара.
У саопштењу, које потписује предсједник Клуба Станко Ћосић, истиче се да „закон и Дејтон не познају привилегије, већ једнакост народа и грађана“.
Клуб Хрвата Градског вијећа Града Мостара одржао је сједницу на којој су разматрана актуелна питања у граду и, како се наводи, сматрају да је потребно реаговати и подсјетити јавност на поједине чињенице.
„Подсјећамо да су Дејтонски мировни споразум, Устав Босне и Херцеговине и Статут Града Мостара јасно утврдили начело једнакости народа и грађана, без постојања било каквих посебних права или привилегија за било коју вјерску или националну заједницу. Ни Вашингтонски ни Дејтонски споразум не познају појам посебног статуса који би једној заједници давао повлашћен положај у Граду Мостару. Такозвани ‘посебан статус’ Мостара, утврђен наведеним споразумима и Статутом Града Мостара (ОХР, 2004), подразумијева институционалну једнакост и јединство одлучивања, а не територијалну или вјерску подјелу права“, наведено је у саопштењу.
Због тога, Клуб Хрвата у мостарском Вијећу сматра да је захтјев за додјелу објекта „Стаклена банка“, у којем је требало бити смјештено више федералних министарстава, а чиме би Мостар добио већи административни значај, „у најмању руку неоснован“. Ипак, како се додаје, поздрављају вољу за тражењем нових рјешења у граду.
Клуб Хрвата истиче да је изградња Хрватског народног казалишта Мостар проведена у потпуности у складу са законом. „Три правосудне институције у БиХ – Жупанијско тужилаштво, Општински суд и Жупанијски суд у Мостару – прегледале су цјелокупну документацију и утврдиле да није било незаконитости. Све је потврђено правоснажним одлукама, али се и даље настављају политички покушаји оспоравања пројекта, уз разне неутемељене тврдње и увредљиве квалификације“, стоји у саопштењу.
Клуб додаје да је 2. јула 2025. године од Одјељења за урбанизам и грађевину добијен службени одговор да „никада нису издате урбанистичке и грађевинске дозволе за изградњу вјерских објеката Исламске заједнице на локалитетима Јасеница, Горњи Залик, Раштани и Врапчићи“.
„Позивамо Исламску заједницу, која често говори о тобожњим незаконитостима, да предочи јавности све дозволе које посједује за наведене објекте. Такође, позивамо надлежну инспекцију Града Мостара да, у складу са својим овлашћењима и законским прописима, спроведе све потребне радње ради утврђивања законитости изградње наведених објеката. Оптуживати друге за нелегалну градњу, док истовремено неко сам гради објекте без дозволе, може бити схваћено као лицемјерно понашање. Такви поступци изазивају неповјерење и губе кредибилитет, јер стварају дојам да се од других тражи одговорност за оно што је у складу са законом, док се властити поступци не усаглашавају с прописима. Чак и када институције потврде законитост одређених радњи, овакво оптуживање може представљати покушај да се сакрије непоштовање закона или скрене пажња с властитих грешака“, истиче се у саопштењу.
Клуб Хрвата Градског вијећа Града Мостара поставља питање: „Подржава ли Клуб Бошњака кршење законских прописа Федерације БиХ и директно кршење Дејтонског мировног споразума, те свјесно отвара нове подјеле и напетости у Граду Мостару?“
„Да ли је то наставак обрасца дјеловања који видимо у случајевима нелегалне градње појединих вјерских објеката Исламске заједнице на подручју Града Мостара? Забрињава и чињеница да се покушава укључити представнике међународне заједнице у незаконита рјешења, упркос јасним порукама са посљедње сједнице Вијећа за провођење мира у БиХ, на којој је истакнуто да рјешења за изазове у земљи морају бити пронађена унутар домаћих институција. Као што каже стара енглеска пословица: ‘Не бацајте камење ако вам је кућа од стакла’. Зато Клуб Хрвата Градског вијећа Града Мостара поручује Клубу Бошњака и Меџлису Исламске заједнице да је вријеме да престану бацати камење, с обзиром на своју ‘стаклену кућу’, и да напокон почну градити Мостар заједно – законито, партнерски и одговорно, у интересу свих његових грађана“, наведено је у саопштењу.
