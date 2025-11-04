Парежанин: Сједиште ХЕ "Дабар" треба да буде у Билећи

Извор:
СРНА
04.11.2025
16:01
Коментари:0
Начелник Билеће Миодраг Парежанин изјавио је да је више разлога због којих би било праведно да сједиште Хидроелектране "Дабар" буде у тој општини, а највише јер је она центар Херцеговине, те јер је највећи број објеката овог значајног енергетског система лоциран на њеном подручју.
- Машинска зграда је лоцирана на подручју општине Билећа. Простом логиком, сједиште ХЕ `Дабар` би требало да буде у Билећи. Мислим да је чак и у пројекту у Машинској згради један дио направљен за просторије, сједиште хидроелектране, али сједиште би требало да буде у центру општине - рекао је Парежанин.
Република Српска
Вишковић: Поступци се не могу водити без доказа
Он је рекао да је највећи дио објеката и других елемената система лоциран на подручју Билеће, као што је машинско постројење, водостан, као и канал кроз Дабарско поље, те да ће се и све воде невесињског платоа преводити управо у Билећко језеро, као највећу вјештачку акумулацију на Балкану.
Парежанин је рекао да се од ХЕ "Дабар" очекују бројни бенефити, што посредством запослења, као и пореза, чији ће се један дио слити у локални буџет.
Начелник је додао да би тим била и исправљена неправда која је учињена према овој општини када су прављене "Хидроелектране на Требишњици" и брана "Гранчарево".
Свијет
Срушио се војни хеликоптер, погинуло шест особа
- Том приликом потопљено је највише територије општине Билећа. Осим концесионе накнаде коју остварује од `Хидроелектрана на Требишњици`, Билећа није много добила - рекао је Парежанин.
Он је навео да је за разлику од тога, Невесиње приликом изградње ХЕ "Дабар" остварило значајне помаке јер је изграђена путна инфраструктура, а ријешена је и водоводна инфраструктура општине.
- С обзиром на то да је сједиште `Хидролектрана на Требишњици` у Требињу, јер је Машинска зграда у Требињу, иако је потопљена билећка територија, то је још један аргумент због кога смо тражили да сједиште ХЕ `Дабар` буде у Билећи - рекао је Парежанин.
Хроника
Одређен притвор полицајцу осумњиченом за полну злоупотребу малољетнице
Уважавање ове иницијативе, наводи он, представља правичан, рационалан и оправдан корак којим се обезбјеђује равномјернији економски развој источне Херцеговине, ефикасније управљање системом "Горњи хоризонти", те јачање капацитета свих локалних заједница у источној Херцеговини, а тиме и Републике Српске.
Начелник је рекао да је веома задовољан напретком општине за период од скоро годину дана од преузимања мандата начелника, истакавши да су уз помоћ Владе Српске, али и младог тима стручних људи, учињени бројни помаци, прије свега смањен је дуг општине Билећа за три милиона КМ.
Парежанин је навео да ће, осим изградње дјечијег вртића, у Билећи бити изграђена стамбена зграда, док је већ реконструисан Средњошколски центар.
Савјети
Уз помоћ ових трикова моментално вратите сјај накиту који је потамнио
Он каже да се, захваљујући финансијској подршци Владе Републике Српске редовно финансирају исплате личних доходака за запослене у општинској администрацији.
Хроника
40 мин0
Друштво
45 мин0
Република Српска
44 мин0
Економија
49 мин0
Градови и општине
20 ч0
Градови и општине
21 ч0
Градови и општине
22 ч0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
09
16
09
16
05
16
04
16
01
Тренутно на програму