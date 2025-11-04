Logo

Парежанин: Сједиште ХЕ "Дабар" треба да буде у Билећи

04.11.2025

16:01

Мидораг Парежанин
Начелник Билеће Миодраг Парежанин изјавио је да је више разлога због којих би било праведно да сједиште Хидроелектране "Дабар" буде у тој општини, а највише јер је она центар Херцеговине, те јер је највећи број објеката овог значајног енергетског система лоциран на њеном подручју.

- Машинска зграда је лоцирана на подручју општине Билећа. Простом логиком, сједиште ХЕ `Дабар` би требало да буде у Билећи. Мислим да је чак и у пројекту у Машинској згради један дио направљен за просторије, сједиште хидроелектране, али сједиште би требало да буде у центру општине - рекао је Парежанин.

- Том приликом потопљено је највише територије општине Билећа. Осим концесионе накнаде коју остварује од `Хидроелектрана на Требишњици`, Билећа није много добила - рекао је Парежанин.

Он је навео да је за разлику од тога, Невесиње приликом изградње ХЕ "Дабар" остварило значајне помаке јер је изграђена путна инфраструктура, а ријешена је и водоводна инфраструктура општине.

- С обзиром на то да је сједиште `Хидролектрана на Требишњици` у Требињу, јер је Машинска зграда у Требињу, иако је потопљена билећка територија, то је још један аргумент због кога смо тражили да сједиште ХЕ `Дабар` буде у Билећи - рекао је Парежанин.

Уважавање ове иницијативе, наводи он, представља правичан, рационалан и оправдан корак којим се обезбјеђује равномјернији економски развој источне Херцеговине, ефикасније управљање системом "Горњи хоризонти", те јачање капацитета свих локалних заједница у источној Херцеговини, а тиме и Републике Српске.

Начелник је рекао да је веома задовољан напретком општине за период од скоро годину дана од преузимања мандата начелника, истакавши да су уз помоћ Владе Српске, али и младог тима стручних људи, учињени бројни помаци, прије свега смањен је дуг општине Билећа за три милиона КМ.

Парежанин је навео да ће, осим изградње дјечијег вртића, у Билећи бити изграђена стамбена зграда, док је већ реконструисан Средњошколски центар.

Он каже да се, захваљујући финансијској подршци Владе Републике Српске редовно финансирају исплате личних доходака за запослене у општинској администрацији.

Билећа

HE Dabar

