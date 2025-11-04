Logo

Политичарима у БиХ више нема кафе за 0,8 нити кромпира за 1 КМ

АТВ

04.11.2025

15:23

Политичарима у БиХ више нема кафе за 0,8 нити кромпира за 1 КМ

Цијене хране и пића у објектима институција Босне и Херцеговине ће поскупјети.

Наиме, Савјет министара БиХ донио је Одлуку о давању сагласности Служби за заједничке послове институција БиХ на Цјеновник јела и пића у објектима институција Босне и Херцеговине.

Катарина Глигоријевић

Хроника

Ово је Српкиња чије тијело је пронађено у замрзивачу

Како је истакнуто, нови цјеновник је усаглашен с препорукама Канцеларије за ревизију институција БиХ те су кориговане и повећане цијене прехрамбених производа у Служби за заједничке послове институција БиХ.

"На овај начин ће бити компензован раст цијена улазних сировина, међу којима доминирају брашно, уље, рижа, замрзнути производи, воће и поврће те месни производи који у формирању цијена готових производа учествују с више од 90 одсто. Примјеном новог цјеновника очекује се раст прихода за око 35 одсто", наведено је у саопштењу Савјета министара БиХ.

brasno pixabay

Економија

Хоће ли због горива да поскупи и брашно?

Цијене јела и пића у ресторану смјештеном у Парламентарној скупштини БиХ нису мијењане пуних десет година.

Умјесто досадашњих 5,5 КМ, порција телећег печења коштаће 6,5 КМ. Кафа ће са досадашњих 0,80 КМ скочити на 1,5 КМ, док ће супа коштати 1,5 КМ, умјесто једне марке. Пилетина у сусаму, која је до сада била 3,5 КМ, према приједлогу ће коштати 4 КМ. Поскупљују и прилози, па ће тако пекарски кромпир ићи са једне марке на 1,5 КМ.

Тагови:

Zajedničke institucije

Цијене

поскупљење

Сарајево

