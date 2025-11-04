Политичарима у БиХ више нема кафе за 0,8 нити кромпира за 1 КМ

Извор:
Цијене хране и пића у објектима институција Босне и Херцеговине ће поскупјети.
Наиме, Савјет министара БиХ донио је Одлуку о давању сагласности Служби за заједничке послове институција БиХ на Цјеновник јела и пића у објектима институција Босне и Херцеговине.
Како је истакнуто, нови цјеновник је усаглашен с препорукама Канцеларије за ревизију институција БиХ те су кориговане и повећане цијене прехрамбених производа у Служби за заједничке послове институција БиХ.
"На овај начин ће бити компензован раст цијена улазних сировина, међу којима доминирају брашно, уље, рижа, замрзнути производи, воће и поврће те месни производи који у формирању цијена готових производа учествују с више од 90 одсто. Примјеном новог цјеновника очекује се раст прихода за око 35 одсто", наведено је у саопштењу Савјета министара БиХ.
Цијене јела и пића у ресторану смјештеном у Парламентарној скупштини БиХ нису мијењане пуних десет година.
Умјесто досадашњих 5,5 КМ, порција телећег печења коштаће 6,5 КМ. Кафа ће са досадашњих 0,80 КМ скочити на 1,5 КМ, док ће супа коштати 1,5 КМ, умјесто једне марке. Пилетина у сусаму, која је до сада била 3,5 КМ, према приједлогу ће коштати 4 КМ. Поскупљују и прилози, па ће тако пекарски кромпир ићи са једне марке на 1,5 КМ.
