До краја вијека Сахара би могла да се зелени

04.11.2025

15:20

До краја вијека Сахара би могла да се зелени
Фото: Unsplash

Сахара је позната као једно од најсушнијих мјеста на Земљи, на чијем подручју годишње падне само око 7,5 центиметара кише.

До краја вијека то би се, међутим, могло драстично промијенити.

У Сахари падне само око 7,5 цм оборина годишње, што је отприлике десетина онога што падне у Чикагу.

Ново истраживање Универзитета Илиној у Чикагу указује да би до друге половине 21. вијека, раст глобалних температура могао донијети много више кише овом региону.

Студија, објављена у часопису "Цлимате анд Атмоспхериц Сциенце", предвиђа да би Сахара могла добијати до 75 одсто више падавина у односу на историјски просјек.

Слична повећања предвиђају се и за дијелове југоисточне и централно-јужне Африке у сценаријима екстремних климатских промјена.

Промјене у Африци

Водећи аутор студије Тијери Ндетацин Тагуела, постдокторанд и климатолог на Факултету либералних умјетности и наука Универзитета Илиној, казао је да ће "промјене у обрасцима падавина утицати на милијарде људи, у Африци и ван ње".

"Морамо почети да планирамо како бисмо се носили са тим промјенама, од управљања поплавама до усвајања биљних култура отпорних на сушу", објаснио је он.

Тагуела је нагласио да је разумијевање утицаја пораста температуре на падавине кључно за развој стратегија прилагођавања.

Његово истраживање користило је скуп од 40 климатских модела да симулира љетне падавине у Африци у другој половини 21. вијека и упореди резултате са историјским подацима од 1965. до 2014. године.

Испитивана су два климатска сценарија - један са умјереним емисијама гасова стаклене баште и други са веома високим емисијама.

У оба сценарија, количина падавина широм већег дијела Африке расте до краја вијека, али се степен промјена разликује од региона до региона.

Показало се да ће се падавине у Сахари повећати највише за 75 одсто, док би југоисточна Африка могла добијати око 25 одсто више кише, а централнојужна око 17 одсто више.

Насупрот томе, у југозападном делу континента очекује се већа суша, уз смањење падавина за око пет одсто.

Двоструко више падавина

"Пројекције показују да ће Сахара добијати скоро двоструко више падавина у односу на историјски просјек, што је изненађујуће за регион који је климатски изузетно сув", каже Тагуела.

Иако се већина модела, како појашњава, слаже са трендом већих падавина, и даље постоји значајна неизвјесност у погледу тачне количине кише.

"Унапређивање ових модела је кључно за повећање поузданости регионалних прогноза", рекао је Тагуела.

Повећање падавина углавном је повезано са загријевањем атмосфере.

Више температуре омогућавају ваздуху да задржи више влаге, што доводи до обилнијих падавина у појединим регионима.

Промјене у обрасцима атмосферске циркулације такође утичу на то гдје и како киша пада, па се неки дијелови могу суочити са већом влажношћу, а други са још већом сушом.

"Разумијевање физичких механизама који покрећу падавине неопходно је за развој стратегија прилагођавања које могу издржати и влажнију и сушнију будућност", навео је Тагуела.

Таг:

Sahara

