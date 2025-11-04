Гугл преводилац сада нуди напредније преводе уз Џемини

04.11.2025
09:49
Гугл је почео да објављује нову верзију своје апликације Преводилац са функцијом која омогућава корисницима да креирају тачније преводе користећи вјештачку интелигенцију Џеминија, објавио је 9to5Google.
Функција се појављује као селектор вјештачке интелигенције на врху апликације, омогућавајући корисницима да бирају између брзог и напредног превода. До сада је функција била доступна неким корисницима на iOS-у, али не и на Андроиду, а напредни режим преводи само између енглеског и француског и енглеског и шпанског.
Да бисте користили нови режим, једноставно треба да кликнете на селектор на врху. Ово корисницима даје избор између брзог режима, који ''оптимизује брзину и ефикасност“, и напредног режима, који је специјализован за тачност користећи Џемини.
Почетно тестирање је показало да, иако долази на штету брзине, нови напредни модел Гугл преводиоца нуди тачније и контекстуалније преводе. Међутим, ако желите да будете сигурни да је превод тачан, можда је ипак најбоље да директно провјерите Џемини, јер он такође може пружити додатни контекст. Као и увијек, треба имати на уму да свака вјештачка интелигенција може халуцинирати и правити грешке, преноси Кликс.
