Инкогнито режим није ''приватан'' као што мислите

Иако већина корисника вјерује да Инкогнито или приватни режим у претраживачу чува њихову анонимност на интернету, стручњаци упозоравају да је то само дјелимично тачно.
Како пише портал МакеУсеОф, Инкогнито режим само (Цтрл + Схифт + Н) спречава да ваш претраживач локално памти историју, колачиће и привремене податке, али не скрива ваше активности од интернет провајдера, сајтова које посјећујете, нити од оглашивача.
Другим ријечима, приватни режим може помоћи ако не желите да други корисници вашег рачунара виде шта сте претраживали, али не нуди стварну анонимност на мрежи.
Након недавне тужбе против Гугла, компанија је у Хроме додала јаснију напомену која корисницима поручује да Инкогнито не мијења начин на који сајтови, сервиси или провајдери прикупљају податке о њима.
Ако вам је приватност на интернету важна, стручњаци савјетују сљедеће:
-користите ВПН да бисте сакрили своју ИП адресу,
-претражујте помоћу сервиса који не прате кориснике, попут ДуцкДуцкГо,
-за виши ниво анонимности, користите мреже попут Тор-а.
Дакле, Инкогнито режим јесте згодан алат за локалну приватност, али не и за потпуну заштиту идентитета на интернету.
