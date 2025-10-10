Судар три возила, има повријеђених

Како су за портал "Радиосарајево.ба" потврдили из Министарства унутрашњих послова ХНК, до несреће је дошло код бензинске пумпе Селеx код Врапчића.

"У саобраћајној несрећи учествовала су три возила", казали су.

Има повријеђених особа, но степен повреда још увијек није познат.

Увиђај је завршен, а претходно обустављени саобраћај на М-17 је поново пуштен и одвија се без већих сметњи.