Судар три возила, има повријеђених

Радио Сарајево

10.10.2025

18:58

Судар три возила, има повријеђених

У Мостару, у послијеподневним сатима, дошло је до саобраћајне несреће.

Како су за портал "Радиосарајево.ба" потврдили из Министарства унутрашњих послова ХНК, до несреће је дошло код бензинске пумпе Селеx код Врапчића.

"У саобраћајној несрећи учествовала су три возила", казали су.

Има повријеђених особа, но степен повреда још увијек није познат.

Увиђај је завршен, а претходно обустављени саобраћај на М-17 је поново пуштен и одвија се без већих сметњи.

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

