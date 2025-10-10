Жена погинула у тешком судару аутомобила и камиона

Извор:
Телеграф
10.10.2025
17:27
Једна особа смртно је страдала у тешкој саобраћајној незгоди која се догодила данас на Валакоњском брду, на путу Зајечар – Параћин.
Жена, старости 60 година, која је управљала путничким возилом фиат 500Л, зајечарских регистарских ознака, настрадала је данас у саобраћајној незгоди која се догодила нешто послије 14 часова, на Валакоњском брду, на путу Зајечар – Параћин, у близини Бољевца, када је дошло до судара путничког аутомобила и камиона с приколицом.
Осим полиције, на лицу мјеста интервенисали су и ватрогасци-спасиоци.
Из Полицијске управе у Зајечару потврђено је да је увиђај у току, док је саобраћај на том дијелу пута привремено обустављен и преусмјерен на обилазне правце.
