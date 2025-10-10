Logo

Жена погинула у тешком судару аутомобила и камиона

Извор:

Телеграф

10.10.2025

17:27

Коментари:

0
Жена погинула у тешком судару аутомобила и камиона
Фото: АТВ

Једна особа смртно је страдала у тешкој саобраћајној незгоди која се догодила данас на Валакоњском брду, на путу Зајечар – Параћин.

Жена, старости 60 година, која је управљала путничким возилом фиат 500Л, зајечарских регистарских ознака, настрадала је данас у саобраћајној незгоди која се догодила нешто послије 14 часова, на Валакоњском брду, на путу Зајечар – Параћин, у близини Бољевца, када је дошло до судара путничког аутомобила и камиона с приколицом.

Учионица

Регион

Матурска екскурзија отказана преко ноћи, нема поврата новца: Родитељи дизали кредит да је отплате

Осим полиције, на лицу мјеста интервенисали су и ватрогасци-спасиоци.

Из Полицијске управе у Зајечару потврђено је да је увиђај у току, док је саобраћај на том дијелу пута привремено обустављен и преусмјерен на обилазне правце.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

poginula žena

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Србија

НИС: Ванредни састанак о актуелној ситуацији

1 ч

0
Мађари ускачу у помоћ Србији: Моћна порука Сијарта

Економија

Мађари ускачу у помоћ Србији: Моћна порука Сијарта

1 ч

0
Укућанима пријетио да ће активирати ручну бомбу, полиција одмах реаговала

Хроника

Укућанима пријетио да ће активирати ручну бомбу, полиција одмах реаговала

1 ч

0
Дарко Лазић пјевач

Сцена

Дарко Лазић изненадио одлуком двије недјеље након удеса

1 ч

0

Више из рубрике

Укућанима пријетио да ће активирати ручну бомбу, полиција одмах реаговала

Хроника

Укућанима пријетио да ће активирати ручну бомбу, полиција одмах реаговала

1 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Изгорјела опел астра у гаражи

3 ч

0
“Побићу ти жену, дјецу, побићу вас све“: Бијељинац оптужен за пријетње

Хроника

“Побићу ти жену, дјецу, побићу вас све“: Бијељинац оптужен за пријетње

3 ч

0
Поднесен извјештај: Вујовић писао да раде, а радници нису ни у држави

Хроника

Поднесен извјештај: Вујовић писао да раде, а радници нису ни у држави

3 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

05

Трамп захвалио Путину за подршку у вези са Нобеловом наградом

17

59

Занимљиви разлози: Зашто се у неким државама вози лијевом страном

17

56

У пластенику у дворишту куће узгојио 50 килограма марихуане

17

44

ОПРЕЗ: Велики одрон код Кнежева

17

44

Меланија Трамп изненадила: ''Имам директне састанке и позиве са Путином''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner